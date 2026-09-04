크래프톤 '프로젝트 제타', 2차 글로벌 테스트…신규 히어로 2종 추가

AI 핵심 요약beta
- 크래프톤이 4일부터 6일까지 프로젝트 제타 테스트를 했다.
- 신규 히어로 노바 크래쉬와 아즈라켈을 추가했다.
- 매치메이킹·전투·UI를 개편해 완성도를 높였다.
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등급 시스템 도입·성장 메커니즘 개편…역전 가능성 강화
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 크래프톤이 퍼블리싱하는 온라인 멀티플레이 게임 '프로젝트 제타(Project ZETA)'가 두 번째 글로벌 커뮤니티 테스트를 진행한다.
4일 크래프톤에 따르면 이번 테스트는 이날부터 오는 6일까지 진행되며 신규 히어로 2종과 1차 테스트에서 접수한 이용자 피드백을 반영한 시스템 개편이 적용된다.
신규 히어로 '노바 크래쉬'는 메카닉 콘셉트의 전사 클래스로 주먹을 활용한 근거리 전투에 강점을 지닌다. 궁극기 '저스티스 임팩트'를 사용하면 공중으로 도약한 뒤 지면을 내려쳐 상대 진형을 흔들 수 있다.
'아즈라켈'은 대심문관 콘셉트의 암살자 클래스로 순간이동 능력을 활용한다. 궁극기 '최종 판결: 말소'는 강한 피해를 입히고 일정 수준 이하로 체력이 감소한 적을 즉시 제압할 수 있다.
매치메이킹과 전투 시스템도 개편됐다. 이용자 실력을 고려해 비슷한 수준의 이용자끼리 매칭하는 등급 시스템을 새롭게 도입했다.
경기 초반 격차가 벌어져도 역전할 수 있도록 성장 메커니즘도 보강했다. 앞서가는 팀이 승기를 쉽게 굳히지 못하도록 획득 난도가 높은 '슈퍼 프리즘'의 비중도 확대했다. 타격감과 조작감, 이동 속도, 사망 연출 등 전반적인 게임 요소를 개선하고 이용자 인터페이스(UI)도 개편했다.
프로젝트 제타는 너바나나 스튜디오가 개발하고 크래프톤이 퍼블리싱하는 멀티팀 택티컬 아레나 장르의 온라인 멀티플레이 게임이다. 3명이 한 팀을 이뤄 총 4개 팀이 하나의 전장에서 '프리즘' 오브젝트를 두고 경쟁하는 방식이다.
전투는 각 히어로의 고유 스킬을 활용하는 3인칭 액션 방식으로 진행된다. 4개 클래스의 히어로 16종과 컨트롤러 플레이를 지원한다. 글로벌 테스트는 스팀 상점 페이지에서 신청할 수 있다.
flurry327@newspim.com