라이카, 66mm 한정판 '주미크론-M 1:2/66' 출시

AI 핵심 요약beta
- 라이카가 4일 희귀 렌즈 재해석한 주미크론-M 1:2/66을 선보였다
- 1960년대 미 해군용 Elcan 66mm f/2를 현대적으로 되살렸다
- 660개 한정 판매하며 001번은 11월 옥션에 출품된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
66mm 초점 거리, 부드러운 보케와 높은 콘트라스트의 조화
전 세계 660개 한정 생산… 시리얼 넘버 001 옥션 출품
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 라이카 카메라가 1960년대 미 해군을 위해 개발된 희귀 렌즈 'Elcan 66mm f/2'를 현대적으로 재해석한 '주미크론-M 1: 2/66'을 선보인다. 이 렌즈는 원본의 광학 설계와 디자인 특징을 반영했으며, 라이카 클래식 라인에 66mm 초점 거리를 추가해 렌즈 선택의 폭을 넓혔다.
원본 Elcan 66mm f/2는 1960년대 말 에른스트 라이츠 캐나다의 월터 맨들러가 미 해군 의뢰로 개발했다. 비밀 정찰 촬영을 위해 일반 렌즈와 유사한 외관을 유지하면서도 뛰어난 광학 성능을 구현하도록 설계됐다. 콤팩트한 설계를 위해 66mm라는 독특한 초점 거리가 채택됐으며, 약 200개만 제작돼 라이카 M 시스템에서 희귀 렌즈로 꼽힌다.
새로운 주미크론-M 1: 2/66은 원본 Elcan의 광학 설계를 바탕으로 최적화됐다. f/2의 밝기에서 부드러운 보케와 높은 콘트라스트가 조화를 이루며, 조리개를 조이면 섬세한 디테일까지 선명하게 표현된다. 66mm 초점 거리는 자연스러운 원근감을 제공한다.
조작 방식도 기존 Elcan을 반영했다. 조리개 링은 일반적인 M 렌즈와 반대 방향으로 회전하며, 거리 스케일은 원본에 적용된 군용 규격을 바탕으로 구성했다.
660개 한정 생산되는 주미크론-M 1: 2/66은 기존 모델을 연상시키는 각인을 적용했다. 프론트 링에는 시리얼 넘버와 광학 설계 번호 'B1047', 12자리 내부 부품 번호가 새겨졌다. 'Elcan' 대신 'Leitz Wetzlar' 각인이 적용됐으며, 렌즈 측면의 숫자 '60'은 실제 측정된 66.0mm 초점 거리를 의미한다.
라이카 카메라 관계자는 "주미크론-M 1: 2/66은 라이카 역사 속 특별한 렌즈의 이야기를 오늘날 다시 이어간다는 점에서 의미가 있다"며 "독특한 66mm 초점 거리로 클래식 라인에 새로운 선택지를 더할 것"이라고 설명했다.
한편, 660개 한정 생산되는 주미크론-M 1: 2/66 가운데 시리얼 넘버 001은 오는 11월 독일 베츨라에서 열리는 '라이츠 포토그래피카 옥션(Leitz Photographica Auction)'에 출품된다.
주미크론-M 1: 2/66은 9월 4일부터 라이카 스토어에서 판매된다.
whitss@newspim.com