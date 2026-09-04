신한은행, 강원 취약계층 금융·고용·복지 지원 연계

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 4일 강원 서민·취약계층 지원 협약을 맺었다.
- 금융위·강원도 등과 금융·채무조정·복지 연계를 강화했다.
- 복합지원센터·찾아가는 서비스로 맞춤형 지원을 추진했다.
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복합지원센터·찾아가는 서비스 등 추진
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한은행이 강원 지역 서민·취약계층의 금융 접근성을 높이기 위해 금융지원과 채무조정, 고용·복지 서비스를 연계한 민관 협력체계를 구축한다.
신한은행은 4일 서울 중구 신한은행 본점에서 금융위원회, 강원특별자치도, 서민금융진흥원, 신용회복위원회와 '강원 지역 밀착형 복합지원 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 지리적·경제적 여건으로 금융서비스 이용에 어려움을 겪는 강원 지역 주민들이 필요한 지원을 보다 편리하게 받을 수 있도록 기관 간 연계를 강화하기 위해 마련됐다. 금융서비스뿐 아니라 채무조정과 고용, 복지 등 다양한 지원을 한 번에 연결하는 것이 핵심이다.
참여기관들은 각 기관이 보유한 금융·복지 지원 역량과 인프라를 연계해 지역 주민에게 맞춤형 서비스를 제공할 계획이다.
신한은행은 민간 금융기관으로서 ▲강원 지역 복합지원센터 구축 ▲서민·취약계층 대상 금리우대 대출 및 적금 등 맞춤형 금융상품 제공 ▲관계기관과 연계한 '찾아가는 복합지원 서비스' 운영 ▲비대면 채널을 통한 관련 제도 안내 및 홍보 등을 추진한다.
신한은행은 그동안에도 강원 지역의 특성과 주민 수요를 반영한 상생금융 활동을 이어왔다. 봄철 산불 피해지역을 대상으로 금융지원과 복구 봉사활동을 진행했으며, 홍천 생물다양성 숲 조성을 위한 '신한 SOL방울 FOREST' 사업도 추진했다.
이와 함께 강원 지역 화목보일러 화재 예방을 지원하고, 강원신용보증재단과 연계해 청년 초기 창업자를 대상으로 무이자 금융지원도 실시했다.
정상혁 신한은행장은 "금융지원에 그치지 않고 고용과 복지까지 연계하는 강원 복합지원에 대표 금융기관으로 참여하게 돼 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 포용금융 정책에 발맞춰 강원 지역 고객들이 보다 쉽고 편리하게 금융서비스를 이용할 수 있도록 금융기관으로서 역할을 충실히 수행하겠다"고 말했다.
peterbreak22@newspim.com