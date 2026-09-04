이형일 후보자 재산 31억7593만원 신고..."과천 아파트 재건축 멸실 중"

AI 핵심 요약beta
- 이형일 후보자가 4일 재산 31억7593만원을 신고했다.
- 부부가 2009년 산 과천 아파트는 4개월만 거주했다.
- 과천 아파트 장기 미거주 경위가 청문회 쟁점이 됐다.
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과천 비거주 아파트 경위...청문회서 설명
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관 후보자가 본인과 배우자, 자녀 명의로 총 31억7593만원의 재산을 신고했다. 부부 공동명의로 17년간 보유한 경기 과천시 아파트의 실제 거주 기간은 약 4개월로 나타나 인사청문회에서 주택 매입 및 보유 경위를 둘러싼 검증이 이뤄질 전망이다.
4일 국회에 제출된 인사청문요청안에 따르면 이 후보자 본인 명의 재산은 17억455만7000원이다. 부부가 공동명의로 보유한 경기 과천시 부림동 주공아파트의 절반 지분 6억5950만원과 서울 동작구 상도동 아파트 전세권 7억6800만원, 예금 2억9669만4000원, 2017년식 제네시스 차량 1130만원 등을 신고했다. 채무는 3093만7000원이다.
배우자는 과천 아파트의 나머지 절반 지분 6억5950만원과 예금 3억6064만1000원 등 총 10억2014만1000원을 신고했다. 장녀의 재산은 미국 텍사스주 오스틴 소재 주거지 전세권과 예금 등 2억3554만5000원, 장남은 예금과 증권 등 2억1569만1000원이다. 이 후보자의 부친은 독립생계 유지를 이유로 재산 고지를 거부했다.
국민의힘 안상훈 의원실이 인사청문 자료를 분석한 결과 이 후보자 부부는 2009년 2월 과천 주공 9단지 아파트를 매입하고 같은 해 4월 등기를 마쳤다. 그러나 실제 거주 기간은 2012년 11월부터 2013년 1월까지 약 2개월, 2018년 12월부터 2019년 2월까지 약 2개월 등 모두 4개월에 그친 것으로 나타났다. 두 차례 모두 기존 전세 계약이 끝나고 다음 전셋집에 입주하기 전 공백기에 해당했다.
정부가 실거주 중심의 주택시장 정착을 강조하고 비거주 1주택자와 실거주자의 세 부담을 차등화하는 방안을 추진하는 만큼 해당 아파트의 장기 미거주 경위가 청문회 쟁점으로 떠오를 것으로 보인다.
이 후보자는 전날 출근길에서 "거주 중심으로 주택시장을 정착시키겠다는 것은 확고한 원칙"이라며 "과천 아파트는 재건축이 진행돼 현재 멸실 중"이라고 해명했다. 다만 구체적인 매입 시기와 경위, 재건축 이주 전까지 다른 주택에서 전세로 거주한 이유는 청문회에서 설명하겠다고 밝혔다.
병역의 경우 이 후보자는 공군 중위로 전역했으며 장남은 지난 3월 학업을 이유로 입영을 연기했다.
이재명 대통령은 인사청문 요청사유서에서 이 후보자를 경제정책 주요 보직을 거친 정책통으로 평가하며 "경제에 새로운 활력을 불어넣고 안정적으로 성장시킬 역량과 자질을 갖춘 적임자"라고 밝혔다.
jongwon3454@newspim.com