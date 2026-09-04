삼성전자, IFA 2026서 '연결형 AI' 전면에…방탈출로 갤럭시·가전·TV 체험

OLED TV·게이밍 모니터부터 AI 가전·갤럭시까지 총출동

엔터테인먼트·홈·케어 3개 테마로 'AI 리빙' 경험 제시

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자가 유럽 최대 가전 전시회 'IFA 2026'에서 TV와 모니터, 생활가전, 스마트폰 등 주요 제품군을 한자리에 선보이며 인공지능(AI)이 일상 전반으로 확장되는 모습을 제시했다.

삼성전자는 2일부터 6일(현지시간)까지 독일 베를린 중심부의 컨벤션센터 '훔볼트 카레(Humboldt Carré)'에서 '당신의 AI 일상 동반자(Your companion to AI Living)'를 주제로 전시 공간을 운영한다.

독일 베를린에서 열린 'IFA 2026' 삼성 전시관에서 관람객들이 삼성전자 OLED TV에 대한 설명을 듣고 있다. [사진=삼성전자 제공]

전시장은 △엔터테인먼트 컴패니언 △홈 컴패니언 △케어 컴패니언 등 3개 테마로 구성됐다. 개별 제품의 AI 기능을 소개하는 데 그치지 않고 TV와 가전, 모바일 기기가 이용자의 생활 속에서 어떤 역할을 할 수 있는지를 직접 체험할 수 있도록 꾸몄다.

엔터테인먼트 컴패니언 존에서는 삼성전자의 최신 TV와 게이밍 모니터를 집중적으로 선보인다. 미세한 RGB(빨강·초록·파랑) LED를 활용해 색상과 명암을 정교하게 표현하는 '마이크로 RGB' TV와 OLED TV를 비롯해 대화형 AI를 기반으로 개인 맞춤형 콘텐츠와 정보를 제공하는 '비전 AI 컴패니언'을 소개한다.

AI를 활용한 게이밍 기능도 전시한다. 관람객들은 삼성 OLED TV의 AI 게이밍 기능에 대한 설명을 듣고, OLED 게이밍 모니터를 통해 직접 게임을 체험할 수 있다. 세계 최초 42형 커브드 OLED 게이밍 모니터 '오디세이 G7'과 최대 1100헤르츠(㎐) 초고주사율을 지원하는 27형 '오디세이 G6'도 전시장에 마련됐다.

독일 베를린에서 열린 'IFA 2026' 삼성 전시관에서 관람객들이 삼성전자 TV의 'AI 게이밍' 기능에 대한 설명을 듣고 있다. [사진=삼성전자 제공]

홈 컴패니언 존에서는 AI를 접목한 생활가전과 빌트인 제품을 선보인다. '비스포크 AI 패밀리허브' 냉장고는 카메라 기반 'AI 비전'으로 내부 식재료를 인식하고 레시피를 제안한다. 연결된 가전의 전력 사용량을 확인하고 제어할 수 있는 에너지 관리 기능도 제공한다.

독일 베를린에서 열린 'IFA 2026' 삼성 전시관에서 관람객들이 삼성전자 '비스포크 AI 패밀리허브 냉장고'에 대한 설명을 듣고 있다. [사진=삼성전자 제공]

후드 일체형 인덕션과 빌트인 식기세척기 등으로 구성된 비스포크 빌트인 존도 마련했다. 고효율 인버터 모터와 스페이스맥스 기술을 적용한 '비스포크 AI 세탁기' 등 의류관리 가전도 함께 전시한다.

독일 베를린에서 열린 'IFA 2026' 삼성 전시관에서 관람객들이 삼성전자 비스포크 빌트인 존을 살펴보고 있다. [사진=삼성전자 제공]

케어 컴패니언 존에서는 갤럭시 스마트폰과 웨어러블 제품을 체험할 수 있다. '갤럭시 Z 폴드8'과 '갤럭시 Z 폴드8 울트라', '갤럭시 S26 FE', '갤럭시 워치 울트라2', '갤럭시 워치9' 등 최신 모바일 제품이 전시됐다. 특히 4일 출시되는 갤럭시 S26 FE와 최신 '원(One) UI 9', 카메라 기능 등을 직접 체험할 수 있도록 했다.

독일 베를린에서 열린 'IFA 2026' 삼성 전시관에서 관람객들이 삼성전자 '갤럭시 Z 폴드 8 울트라'에 대한 설명을 듣고 있다. [사진=삼성전자 제공]

삼성전자는 메세 베를린의 'IFA 팔레'에서도 글로벌 인플루언서와 콘텐츠 크리에이터를 대상으로 '삼성 크리에이터 허브'를 운영한다. '나를 알아주는 집'을 주제로 갤럭시 Z 폴드8과 비스포크 AI 세탁기, TV 등 다양한 기기를 연결해 미션을 수행하는 '삼성 AI 방탈출' 등을 통해 스마트싱스 기반 AI 생태계를 소개한다.

벤자민 브라운 삼성전자 유럽총괄 최고마케팅책임자(CMO)는 "AI는 사람들이 일상에서 직접 보고 느낄 수 있는 혜택을 제공해야 한다"며 "IFA에서 엔터테인먼트, 모바일, 연결된 홈 생태계 전반에 걸쳐 AI를 실용적이고 접근성 높은 방식으로 적용한 사례를 보여줄 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com