KAI, K-AI Family 기술교류회 개최…유·무인복합·위성 AI 기술 협력 강화

AI 핵심 요약beta
- KAI는 3일 출자회사들과 기술교류회를 열었다
- 유무인복합체계·위성 등 핵심기술 확보에 나섰다
- 제노코·코난·젠젠AI와 협력 강화 방침이다
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AI 기반 무인체계·스마트 제조·국방 영상기술 등 미래 핵심기술 공유
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=한국항공우주산업(KAI)이 인공지능(AI) 기술을 보유한 출자회사들과 유·무인복합체계와 위성 등 미래 항공우주 분야 핵심기술 확보에 나선다.
KAI는 지난 3일 서울 서초구 코난테크놀로지 본사에서 AI 기술 기반 6개 출자회사와 'K-AI Family 기술교류회'를 개최했다고 4일 밝혔다.
이번 행사에는 KAI 미래융합기술원과 재경본부 임원진을 비롯해 코난테크놀로지, 펀진, 젠젠AI, 메이사, 제노코, 디브레인 등 6개 출자회사 임직원 약 50명이 참석했다.
K-AI Family 기술교류회는 KAI가 지분을 보유한 투자회사들이 각사가 보유한 기술과 사업을 공유하고 협력 방안을 모색하는 자리다. 지난 2024년 첫 교류회를 시작으로 이번이 네 번째다.
KAI는 이번 교류회에서 출자회사들과 기술협력 성과와 중장기 추진 방향을 공유했다. 연내 출자회사별 발전 계획을 수립하고 유·무인복합체계와 위성, AI 분야의 핵심 기반기술 확보를 위한 협력을 강화할 방침이다.
항공우주 전자장비 전문기업 제노코는 AI 기반 '차세대 무인기 FANET 데이터링크' 개발 계획을 발표했다. FANET은 비행체끼리 직접 통신하는 네트워크 기술로 KAI가 추진하는 차세대 공중전투체계를 연결하는 핵심 인프라로 활용될 전망이다.
제노코는 데이터센터를 거치지 않고 현장에서 실시간으로 데이터를 분석하는 엣지 AI 기술과 FANET을 결합해 지능형·초연결 무인체계 적용을 추진할 계획이다.
AI·빅데이터 전문기업 코난테크놀로지는 제조 현장에 AI를 적용하는 제조 AX(AI Transformation) 솔루션을 소개했다. KAI는 해당 기술을 향후 차세대 항공기 생산을 위한 데이터 기반 스마트 제조 인프라 구축에 활용할 수 있을 것으로 보고 있다.
생성형 AI와 합성데이터 전문기업 젠젠AI는 자체 생성 데이터를 활용해 객체·변화 탐지 모델을 고도화하고 국방 영상 분야로 기술 적용 범위를 확대할 계획이다. KAI와 AI 파일럿 실증과제, 무인기 타깃 센서 제어 등 AI 영상 기반 신사업 협력도 추진한다.
남연식 KAI 재경본부장은 "정부의 AX 선도 프로젝트와 민간 협력 오픈이노베이션 정책 기조에 발맞춰 KAI가 직면한 기술적 수요를 먼저 제시하고 스타트업이 창의적인 해결책을 도출하는 방식의 협력에 집중하고 있다"고 말했다.
이어 "스타트업에는 안정적인 실증과 항공우주시장 진출 기회를 제공하고 KAI는 미래 핵심 기술을 조기에 확보하는 윈윈 전략을 통해 체계종합 노하우와 출자회사의 혁신 기술이 시너지를 내는 선순환 생태계를 구축하겠다"고 덧붙였다.
heoneykim@newspim.com