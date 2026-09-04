폭스바겐그룹, '미래 계획 2030' 확정…5만명 인력 조정 추진

AI 핵심 요약beta
- 폭스바겐그룹이 4일 모델 절반 축소와 구조개편을 밝혔다.
- 2030년 영업이익률 9%·연 900만대 목표를 세웠다.
- 약 5만명 인력 조정과 1350억유로 투자도 추진했다.
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유럽 생산능력 50만대 이상 초과 판단…4개 공장 대체 활용 방안 검토
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 폭스바겐그룹이 모델 수를 절반으로 줄이고 약 5만명 규모의 인력 조정을 추진하는 대규모 구조개편에 나선다. 동시에 2030년까지 영업이익률 9% 달성을 목표로 미래 기술과 핵심 사업에 투자를 집중한다.
폭스바겐그룹은 감독이사회가 경영이사회의 '미래 계획 2030'을 만장일치로 승인했다고 4일 밝혔다.
계획에 따르면 그룹은 연간 판매 목표를 900만대로 설정하고 2030년 영업이익률 9%를 추진한다. 모델 포트폴리오는 약 50%, 제품 구성 복잡성은 약 75% 축소한다. 2027~2031년 설비투자와 연구개발에는 1350억유로를 투입할 계획이다.
생산 구조도 손본다. 그룹은 유럽 내 생산능력이 현재 시장 수요보다 50만대 이상 많다고 판단했다. 엠덴·츠비카우·하노버·네카르줄름 공장에 대해서는 향후 생산 물량 확보와 대체 활용 방안을 검토한다.
인력 구조도 조정한다. 미래 계획 분석 결과 관리직을 포함해 그룹 전체에서 약 5만명 규모의 인력 조정이 필요하다고 봤다. 이와 함께 보유 지분과 사업 포트폴리오도 약 3분의 1 축소한다.
올리버 블루메 폭스바겐그룹 최고경영자는 "앞으로 수년간 1000억유로 이상을 투자해 그룹 브랜드의 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com