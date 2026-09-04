조정식 의장, 일본대사 접견…"과거 성찰 바탕으로 미래 함께 열어가야"

AI 핵심 요약beta
- 조정식 국회의장이 4일 미즈시마 주한일본대사를 만나 한일관계 발전을 논의했다.
- 조 의장은 과거 성찰을 바탕으로 미래지향적 협력 확대를 기대했다.
- 공급망·AI 등 실질 협력과 의회 교류 활성화를 강조했다.
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공급망·에너지·AI·우주·바이오 협력 강조…의회 교류 활성화도
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 조정식 국회의장은 4일 미즈시마 고이치 주한일본대사를 만나 "과거에 대한 진솔한 성찰을 바탕으로 미래를 향해 함께 나아가는 한일관계를 만들어가길 기대한다"고 밝혔다.
조 의장은 이날 국회 의장 집무실에서 미즈시마 대사를 접견하고 한일 간 실질적 협력과 의회 교류 활성화 등 양국 관계 발전 방안에 대해 의견을 나눴다.
조 의장은 "최근 양국 정상이 서로의 고향을 방문하는 등 각별한 신뢰를 쌓아가고 있고, 이러한 분위기에 힘입어 지난해 양국 간 인적교류가 역대 최고인 1300만명을 넘어서는 등 활발한 민간교류와 우호 증진으로 이어지고 있어 매우 바람직하다"고 말했다.
이어 "한일 양국은 떼려야 뗄 수 없는 가까운 이웃이자 민주주의 등 보편적 가치를 공유하는 소중한 협력 파트너"라고 강조했다.
경제·안보·과학기술 분야의 실질적 협력 필요성도 언급했다. 조 의장은 "공급망, 에너지, AI(인공지능), 우주, 바이오 등 양국이 각자의 강점을 살릴 수 있는 분야에서 실질적인 협력 성과를 만들어가길 기대한다"며 "한일관계의 발전이 동북아의 평화와 번영으로 이어지길 바란다"고 했다.
의회외교와 관련해서는 "한일관계가 어려운 시기에도 양국 의회가 꾸준히 대화를 이어온 전통이 양국 관계의 든든한 버팀목이 돼왔다"며 "앞으로도 양국 의회 간 교류가 더욱 활성화될 수 있도록 적극 뒷받침하겠다"고 밝혔다.
oneway@newspim.com