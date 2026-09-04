한온시스템, OE 기술력 앞세워 북미·유럽·중동 AM 시장 확대

AI 핵심 요약beta
- 한온시스템이 4일 OE 기술로 AM 확대에 나섰다.
- 지난달 28일 전용 페이지를 열고 슬로건을 공개했다.
- 북미·유럽·중동 공략과 독일 전시회 참가도 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한온시스템이 신차 납품(OE) 시장에서 축적한 열관리 기술력을 바탕으로 글로벌 애프터마켓(AM) 사업 확대에 나선다.
한온시스템은 지난달 28일 공식 홈페이지에 '애프터마켓 전용 페이지'를 열고 'Driven by OE Expertise'를 핵심 슬로건으로 공개했다고 4일 밝혔다.
회사는 지난해 북미 자동차 애프터마켓 전시회 'AAPEX' 참가에 이어 올해 1월 글로벌 애프터마켓 전담 조직을 신설하며 사업 기반을 구축했다. 앞으로 북미·유럽·중동 등 주요 시장 특성에 맞춰 열관리 부품과 솔루션 공급을 확대할 계획이다.
특히 북미에서는 셀프 정비 수요, 중동에서는 에어컨·냉각 시스템 수요, 유럽에서는 전동화 전환에 대응한 제품 공급을 강화한다.
한국앤컴퍼니그룹 편입 이후 계열사 간 시너지도 본격화한다. 한온시스템의 OE 열관리 기술력에 한국타이어앤테크놀로지가 구축한 글로벌 유통망과 딜러 네트워크, 브랜드 운영 노하우를 접목한다는 전략이다.
한온시스템은 오는 8일부터 독일에서 열리는 '오토메카니카 프랑크푸르트 2026'에도 참가해 관련 솔루션을 선보일 예정이다.
chanw@newspim.com