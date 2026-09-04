카카오, 5개 국립대와 AI 인재 양성 맞손

AI 핵심 요약beta
- 카카오는 22~23일 5개 국립대 145명 대상 아이디어톤을 열었다.
- 올해는 웹·앱 대신 AI 서비스 기획·개발 교육으로 전환했다.
- 전남대팀이 최우수상, 11월 중순 최종 발표회를 연다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오가 전국 5개 국립대 학생 145명을 대상으로 인공지능(AI) 기반 서비스 개발 프로그램을 시작했다.
카카오는 지난 8월 22~23일 강원대·경북대·부산대·전남대·충남대에서 '카카오테크 캠퍼스 아이디어톤'을 개최했다. 학생들이 사회 문제를 정의하고 AI를 통해 해결 방안을 구체화하는 해커톤 형식의 행사다.
카카오테크 캠퍼스는 2023년부터 비수도권 지역의 기술 교육 격차 해소와 지역 인재 양성을 위해 운영 중이다. 지난해 고용노동부 '미래내일 일경험 사업' 우수 운영 기관으로 선정됐다.
올해 프로그램은 기존 웹·앱 개발 중심에서 AI 기반 서비스 기획 및 개발로 전환했다. 학생들은 AI 서비스 설계부터 구현, 배포까지 전 과정을 경험한다.
5월부터 11월까지 진행되는 교육은 기초 과정인 '프리 코스', 실습 중심의 '1단계 프로젝트', 직접 문제를 정의하고 개발·배포하는 '2단계 프로젝트' 등 3단계로 구성된다.
이번 아이디어톤에는 송재하 카카오 CTO를 비롯한 서비스 기획·개발 분야 임직원 11명이 참여해 피드백을 제공했다.
전남대 팀이 기획한 '맞춤형 개발자 모의면접 AI'가 최우수상을 수상했으며 강원대의 소상공인 폐업 절차 안내 에이전트, 경북대의 AI 커리어 정리 에이전트, 부산대의 육아 판단 AI 등이 우수상을 받았다.
참가 학생들은 향후 3개월간 선정된 아이디어를 바탕으로 AI 기반 서비스를 직접 개발·배포한 뒤 11월 중순 각 학교에서 최종 발표회를 개최할 예정이다. 카카오는 이 기간에도 현업 전문가의 멘토링을 지속 제공할 계획이다.
서은희 카카오 기술인재양성 리더는 "에이전틱 AI 서비스를 직접 기획하고 구현할 수 있는 역량에 대한 산업 현장의 수요가 빠르게 커지고 있지만 이를 체계적으로 경험할 수 있는 교육 기회는 아직 제한적"이라며 "앞으로도 산업 현장의 변화와 수요를 교육 과정에 빠르게 반영해 지역 학생들이 실무 역량을 갖춘 기술 인재로 성장할 수 있도록 지원을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.
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