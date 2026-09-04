카카오, 9월 한 달 간 버추얼런 캠페인 진행

AI 핵심 요약beta
- 카카오가 10월 10일 카카오프렌즈 런 2026 앞두고 9월 버추얼런 캠페인을 시작했다.
- 런투게더는 10일까지 진행하며 친구와 함께 달리는 이벤트다.
- 카카오는 14일 기부런, 21일 캐릭터런을 순차 개최한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오가 10월 10일 성남 탄천종합운동장에서 열리는 '카카오프렌즈 런 2026'을 앞두고 9월 한 달간 버추얼런 캠페인을 진행한다.
첫 번째 이벤트는 '런투게더'로 10일까지 진행된다. 카카오맵의 새로운 '함께 달리기' 기능을 활용해 친구들과 함께 달리는 버추얼 러닝 이벤트다.
참여자는 5명의 런플루언서가 추천한 코스를 따르거나 3km 이상의 자율 코스를 완주한 뒤 인스타그램에 인증 사진을 올리면 된다.
참여자 중 추첨을 통해 본 대회 참가권 100매(50명, 1인 2매)를 증정한다. 당첨자는 9월 11일 인스타그램 DM으로 개별 발표될 예정이다.
이후 14일에는 달리면서 기부에 참여하는 '같이가치 버추얼런'을, 21일에는 러닝 경로로 프렌즈 캐릭터를 그리는 '프렌즈 캐릭터런 이벤트'를 순차적으로 개최한다. 자세한 내용은 카카오맵 이벤트 공지나 라이언 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다.
origin@newspim.com