아워홈, '테이크' 미아사거리 3호점 오픈...뷔페 사업 확대

AI 핵심 요약beta
- 아워홈이 4일 뷔페 브랜드 테이크 3호점 확대를 밝혔다.
- 테이크 3호점은 11월 미아사거리 와이스퀘어에 연다.
- 1호점은 누적 9만명, 가을엔 25종 신메뉴를 낸다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 아워홈이 뷔페 브랜드 '테이크(TAKE)'의 매장 확대에 속도를 낸다.
아워홈은 오는 11월 서울 강북구 미아사거리에 290석, 302평 규모의 테이크 3호점을 연다고 4일 밝혔다.
3호점이 들어서는 와이스퀘어는 지하철 4호선 미아사거리역과 연결된 복합상업시설이다. 대단지 아파트가 밀집한 주거 상권에 쇼핑·생활편의시설까지 갖춰 가족 단위 외식 수요를 겨냥할 수 있다는 게 회사 측 설명이다.
테이크는 지난 5월 서울 종로구 종각역 인근에 1호점을 열었다. 다음달에는 서울 송파구 잠실 롯데월드 어드벤처에 2호점을 선보인다. 1호점은 오픈 이후 방문객이 꾸준히 늘면서 지난달 말 기준 누적 방문객 9만명을 기록했다.
가을 시즌에는 '세계 골목을 따라 떠나는 가을 미식 여행'을 주제로 약 25종의 신메뉴를 선보인다. 고구마와 피칸을 활용한 캐서롤, 무화과·고르곤졸라 피자, 애플 시나몬 패스트리, 전통시장 DIY 비빔밥 등이 대표 메뉴다.
테이크 1호점에서는 오는 11월 10일까지 영풍문고와 협업한 'TAKE BOOK CLUB'도 운영한다. 문학 작품에 등장하는 음식을 재해석해 클램차우더, 소시지 나폴리탄, 장어 오이 호소마키 등을 선보인다.
nrd@newspim.com