정점식 "李정부, 호르무즈 파병 야당 간보기 말고 한미관계 투명하게 공개해야"

AI 핵심 요약beta
- 정점식 원내대표가 4일 호르무즈 파병 검토를 비판했다
- 미국 압박에 끌려간다며 한미동맹 현황 공개를 촉구했다
- 파병은 국회 동의가 필요하다며 신중 검토를 요구했다
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표는 4일 정부의 호르무즈 해협 파병 검토 소식에 "미국의 압박에 끌려가는 모양새"라고 비판하며 한미동맹 현황을 국회에 투명하게 공개하라고 촉구했다.
정 원내대표는 이날 페이스북을 통해 "청와대가 호르무즈 해협 파병에 대한 구체적인 검토에 나섰다고 밝혔다"며 "파병에 대한 여론과 야당의 반응을 간보기하는 것 아닌가 한다"며 이같이 밝혔다.
정 원내대표는 "파병에는 국회의 동의가 필수적"이라며 "우리 군 장병을 해외에 보내는 것은 쉽게 결정할 사안이 아니며 신중한 검토가 필요하다"고 주장했다.
이어 "정부는 야당을 상대로 간보기할 것이 아니라 국회에 나와서 지금 호르무즈 해협과 한미관계의 상황이 어떠한가를 투명하게 공개해야 한다"고 했다.
특히 "문제는 이재명 정부가 호르무즈 해협 파병 이슈에 우왕좌왕하다가 주도권을 잃어버리고 미국의 압박에 끌려가는 모양새라는 것"이라며 "당초 정부·여당은 호르무즈 해협 파병에 부정적이었다"고 지적했다.
정 원내대표는 "지금 한미 양국 간에는 호르무즈 해협 파병뿐 아니라 일방적인 한미 연합훈련 축소, 쿠팡 사태, 정보통신망법, 대미투자 이행 지연 등 한미동맹 이상기류를 느끼게 하는 여러 현안들이 산적해 있다"며 "이제 정부는 한미동맹의 현주소를 투명하게 공개해야 한다"고 강조했다.
그러면서 "지금 국민들은 한미동맹 이상기류에 불안감을 느끼고 있다. 이제 양국 간에 무엇이 문제이고, 어떤 대화가 오고 가는지 국민이 알아야 한다"고 했다.
jeongwon1026@newspim.com