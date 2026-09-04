쿠팡이츠서비스, 배달파트너 교통안전 교육 확대

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡이츠서비스가 4일 도로교통공단과 협약했다
- 배달파트너 교통사고 예방과 안전의식 향상에 나섰다
- 안전교육·콘텐츠 개발 등 협력을 이어가기로 했다
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전국 8곳서 15차례 점검
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 쿠팡이츠서비스는 한국도로교통공단과 배달파트너의 교통사고 예방과 안전의식 향상을 위한 업무협약을 체결했다고 4일 밝혔다.
협약식은 이날 강원도 원주시에 있는 한국도로교통공단 본부에서 열렸다. 양 기관은 배달파트너 교통안전교육과 분석, 교통안전 콘텐츠 개발, 안전역량 강화와 안전문화 확산 등에 협력하기로 했다.
쿠팡이츠서비스와 한국도로교통공단은 지난해 하반기부터 올해 상반기까지 전국 8개 지역에서 15차례 무상 안전점검 행사를 열고 현장 교통안전교육을 병행했다.
행사가 진행된 지역은 서울시와 인천시, 청주시, 경기도 이천시, 경상남도 창원시, 전라북도 전주시 등이다.
양 기관은 지난 4월부터 매월 첫째 주 수요일을 'CES 교통안전교육의 날'로 지정해 운영하고 있다. 한국도로교통공단 교통안전 교수는 전국 지역에서 배달파트너 대상 교통안전 강의를 순차적으로 진행하고 있다.
쿠팡이츠서비스는 앞으로 이륜차 주행실습교육 등 배달파트너 대상 안전교육을 강화하기 위해 한국도로교통공단과 협력을 이어갈 계획이다.
kji01@newspim.com