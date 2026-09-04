한난·LH, 공공임대주택 노후 열교환기 보온재 교체…난방비 절감 지원

AI 핵심 요약beta
- 한난과 LH가 4일 공공임대주택 보온재 교체를 완료했다.
- 분당·광교·화성 14개 단지 열교환기 120대를 지원했다.
- 난방 효율을 높여 입주민 난방비 부담을 줄일 전망이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
분당·광교·화성 대상, 열교환기 120대 교체
난방 효율 개선·입주민 주거비 부담 완화
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국지역난방공사(한난)와 한국토지주택공사(LH)가 공공임대주택의 노후 열교환기 보온재를 교체해 입주민의 난방비 부담을 줄인다.
한난은 LH와 함께 '부담↓ 따뜻↑ 한난-LH 효율+' 브랜드를 출시하고 에너지효율향상(EERS) 사업의 일환으로 열교환기 고온부 보온재 교체 지원사업을 완료했다고 4일 밝혔다.
이번 사업은 양 기관이 국민 주거생활 안정과 탄소중립 실현을 위해 체결한 업무협약에 따라 추진됐다.
대상은 한난이 열을 공급하는 분당·광교·화성 3개 권역의 공공임대주택 14개 단지다.
한난은 장기간 사용해 열손실이 발생하는 열교환기 120대의 보온재 교체 비용을 지원했다. 이를 통해 해당 단지는 별도의 비용 부담 없이 노후 보온재를 교체했다.
보온재를 교체하면 기계실에서 빠져나가는 열을 줄일 수 있다. 세대로 공급되는 열에너지 손실을 줄여 난방 효율을 높이고 입주민의 난방비 부담 완화에도 도움이 될 것으로 한난은 기대하고 있다.
한난과 LH는 이날 성남시 도촌섬마을 9단지를 찾아 공동 홍보 활동도 진행했다.
양 기관 직원들은 입주민들에게 보온재 교체 사업의 효과를 설명하고 겨울철 난방비를 줄일 수 있는 지역난방 사용법과 저탄소 생활 수칙 등을 안내했다.
하동근 한난 사장은 "국가 에너지 절감목표 달성을 위해 LH와의 협력은 필수적"이라며 "공기업의 시너지를 극대화하고 국민이 체감할 수 있는 에너지 서비스를 지속적으로 제공하겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com