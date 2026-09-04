HD현대, 하반기 신입 채용 돌입…'AI활용역량검사' 첫 도입

AI 핵심 요약beta
- HD현대가 4일 하반기 신입채용을 시작했다
- 이번 채용에 AI활용역량검사를 처음 도입했다
- HD한국조선해양 등 계열사 지원서는 27일까지다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
생성형 AI로 과제 해결하는 신규 전형 도입…업무 활용·판단 역량 평가
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HD현대가 2026년 하반기 신입사원 공개채용에 나선다. 이번 채용부터는 생성형 인공지능(AI) 활용 능력을 평가하는 'AI활용역량검사'를 처음 도입한다.
HD현대는 하반기 신입사원 채용에 맞춰 유튜브 채널에 신규 채용 광고 영상을 공개했다고 4일 밝혔다.
이번 채용에는 HD한국조선해양, HD현대중공업, HD건설기계, HD현대오일뱅크, HD현대일렉트릭 등 전 사업 부문 계열사가 참여한다. 지원서는 오는 27일까지 접수한다.
HD현대가 처음 도입하는 AI활용역량검사는 지원자가 생성형 AI를 활용해 주어진 과제를 해결하는 방식이다. AI를 업무에 전략적으로 활용하는 능력과 생성 결과물을 비판적으로 판단하고 재구성하는 역량을 평가한다.
채용 광고는 '큰일 하는 큰 회사에서 큰 사람 모십니다'를 슬로건으로 제작됐다. 구직자가 AI 챗봇에 '크고 의미 있는 일을 하는 회사'를 묻고 HD현대를 추천받는 내용을 담았다.
HD현대 관계자는 "큰 꿈을 가지고 새로운 산업의 변화를 함께 주도해 나갈 인재 발굴에 적극 나서고 있다"며, "역량 있는 인재들의 많은 관심과 지원을 기대한다"고 말했다.
chanw@newspim.com