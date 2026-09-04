롯데百 의왕점, 5주년 축제…최대 30% 추가 할인

AI 핵심 요약beta
- 롯데백화점이 4일 의왕점 5주년 페스타를 시작했다.
- 나이키 등 200여개 브랜드에 최대 30% 추가 할인했다.
- 별도 행사와 경품, 체험행사도 열어 고객을 모았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
15돈 골드바 경품
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 롯데백화점은 롯데프리미엄아울렛 의왕점이 개점 5주년을 맞아 오는 13일까지 열흘간 '하이-파이브 페스타'를 진행한다고 4일 밝혔다.
행사에는 나이키와 아디다스, 뉴발란스 등 200여개 브랜드가 참여해 최대 30% 추가 할인 혜택을 제공한다.
별도 행사장에서는 뉴발란스와 뉴발란스키즈, 타미힐피거, 라코스테 등 브랜드 상품을 최대 70% 할인 판매한다.
구매 고객 대상 경품 행사에서는 추첨을 통해 1등에게 15돈 상당의 골드바를 증정한다. 이 밖에도 5돈 상당 골드바와 100만원 상당의 유명 호텔 숙박권, LG 스탠바이미와 삼성 비스포크 김치냉장고 등 가전제품을 경품으로 제공한다.
주말에는 '100% 당첨 룰렛 이벤트'를 연다. 잔디광장에서는 오는 5일과 12일 버블 매직쇼, 오는 6일과 13일 솜사탕 매직쇼를 진행한다.
현대자동차는 잔디광장에 디 올 뉴 아반떼와 더 뉴 그랜저를 전시하고 차량 체험과 상담을 제공하는 '현대 모빌리티 라운지'를 운영한다.
kji01@newspim.com