바디프랜드, IFA 2026 참가…AI·로보틱스 융합 헬스케어로봇 공개

AI 핵심 요약beta
- 바디프랜드가 4일부터 8일까지 IFA 2026에 참가했다
- 733과 퀀텀AI프로 등 헬스케어로봇을 공개했다
- AI·로보틱스 결합한 K헬스케어 확산을 노렸다
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"유럽 파트너 발굴 및 시장 확대 속도"
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 바디프랜드는 4일부터 오는 8일까지 독일 베를린에서 열리는 세계 최대 IT·가전 박람회 'IFA 2026'에 참가해 헬스케어로봇 라인업을 공개한다고 밝혔다.
바디프랜드는 '뷰티 테크 앤 웰빙(Beauty Tech & Wellbeing)' 홀에 전시 부스를 조성하고 'AI HEALTHCARE ROBOT'이라는 메시지를 전면에 내세웠다. 현장에서는 전신자유운동 기술을 구현하는 웨어러블 AI 헬스케어로봇 '733'을 비롯해 거대언어모델(LLM) 기반의 생성형 AI 기술을 탑재한 '퀀텀AI프로', '다빈치AI프로'를 중심으로 AI와 로보틱스가 결합된 미래 헬스케어의 방향성을 제시한다.
이번 전시의 핵심 축은 '전신을 움직이는 피지컬 로봇'과 '사람을 이해하는 AI'의 결합이다. 플래그십 제품인 '733'은 CES 혁신상 수상작으로, 좌우 다리 독립 구동과 발목·고관절 움직임, 상하 회동 및 에어백 슬라이딩 기술을 적용해 정교한 전신 운동 프로그램을 지원한다. 제품 스스로 일어나 승·하차를 돕는 스탠딩 기술도 탑재해 사용 편의성을 대폭 끌어올렸다.
함께 선보인 '퀀텀AI프로'와 '다빈치AI프로'는 마사지 '추천'을 넘어 '생성' 단계로 진화했다. LLM 기반 생성형 AI가 사용자의 발화를 실시간 분석해 최적화된 마사지를 직접 생성·실행한다. 134개의 기초 블록을 신체 부위와 시간 단위로 조합해 조 단위 이상의 마사지 프로그램을 만들어내며, 사용이 거듭될수록 선호도를 학습해 고도화된 개인화 케어를 제공한다. 해당 기술은 업계 최초로 한국표준협회(KSA)의 'AI+ 인증'을 획득하며 기술 신뢰성을 인정받았다.
이 밖에도 바디프랜드는 콤팩트 로봇 '팔콘', 골반 케어 특화 '카르나로봇', 실속형 '레그넘로봇' 등 다채로운 라인업을 전시한다. 아직 출시되지 않은 신제품인 골반저근 강화 기술 탑재 마사지소파 '메디컬 파밀레'와 소형 마사지기 '바디프랜드 미니' 7종도 대중 앞에 첫선을 보인다.
바디프랜드 관계자는 " 바디프랜드의 독자기술인 로보틱스 테크놀로지의 기술 수출을 포함한 해외실적이 2년 새 4배 규모로 성장하며 글로벌 시장에서 성과를 내고 있다"며 "IFA 2026에서 유럽 각국의 소비자와 바이어들에게 AI, 로봇, 디지털헬스케어를 융합한 K헬스케어로봇이라는 새로운 기준을 제시하고, 국가별 신규 파트너를 발굴해 유럽 시장 확대에 속도를 내겠다"고 말했다.
stpoemseok@newspim.com