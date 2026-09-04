신한라이프, 보이스피싱 FDS 고도화…신고 전 이상거래 탐지·차단

AI 핵심 요약beta
- 신한라이프가 4일 보이스피싱 의심정보 활용 FDS를 구축했다.
- 로그인부터 지급 신청까지 이상거래를 실시간 탐지하도록 했다.
- 추가 인증·거래제한 등 단계별 대응으로 고객자산을 보호한다.
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위험도 따라 추가 인증·거래 제한
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 신한라이프는 유관기관의 보이스피싱 의심정보를 활용해 이상거래를 실시간으로 탐지하고 위험도에 따라 대응할 수 있는 신규 이상금융거래탐지시스템(FDS)을 구축했다고 4일 밝혔다.
최근 개정 '전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법' 시행으로 금융회사와 통신사, 수사기관 등 유관기관이 보유한 보이스피싱 의심정보를 공유·활용하는 체계가 가동되고 있다.
신한라이프는 이에 맞춰 지난 3월부터 약 5개월간 보이스피싱 대응 체계를 고도화했다.
새 시스템은 로그인부터 지급 신청까지 주요 거래 과정에서 고객의 접속·거래정보를 실시간 분석해 이상거래 여부를 판단한다. 탐지 결과와 위험도에 따라 추가 인증과 실시간 거래 제한, 고객 안내, 문자메시지(SMS) 발송 등 단계별 대응 절차를 적용한다.
통합 모니터링 기능도 강화했다. 탐지부터 대응까지 전 과정을 한 화면에서 관리할 수 있도록 했으며 보이스피싱 수법 변화에 맞춰 탐지 시나리오를 추가하거나 조정할 수 있도록 했다.
신한금융그룹의 보이스피싱 공동대응 체계와도 연계했다. 그룹사 간 공유되는 보이스피싱 의심정보를 FDS에 활용해 이상거래 탐지와 대응을 강화한다는 계획이다.
신한라이프 관계자는 "보이스피싱 수법이 갈수록 다양하고 지능화되면서 이상거래를 빠르게 탐지하고 적시에 대응하는 것이 중요하다"며 "전문 FDS와 그룹사 간 공동대응 체계를 바탕으로 고객 자산을 보호하고 안심하고 보험서비스를 이용할 수 있는 환경을 지속적으로 만들어 나가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com