쿠쿠, 유럽 최대 가전전시회 'IFA 2026' 참가…유럽시장 공략 박차

AI 핵심 요약beta
- 쿠쿠가 4일 IFA 2026에 참가했다
- 주방·생활가전 49종을 유럽에 첫 공개했다
- K-푸드 메이커 완판으로 유럽 공략했다
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'K-푸드 메이커' 첫 물량 완판
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 쿠쿠가 4일부터 오는 8일까지 독일 베를린에서 개최되는 세계 최대 가전·IT 박람회 'IFA 2026'에 참가한다고 밝혔다.
쿠쿠는 이번 전시에서 주방 및 생활가전 49개 모델의 대규모 라인업을 유럽 시장에 최초로 선보이며, 기존 아시아 중심의 사업 구조를 넘어 유럽 내 브랜드 인지도와 점유율을 끌어올릴 계획이다.
이번 IFA에서 쿠쿠는 브랜드의 핵심인 밥솥과 멀티쿠커를 비롯해 정수기, 커피머신, 뷰티 디바이스 등 다채로운 제품군을 전면에 배치한다. 쿠쿠는 현재 독일을 중심으로 오스트리아, 네덜란드, 영국 등 유럽 12개 주요 국가에 제품을 수출하고 있으며, 매년 30%에 달하는 가파른 매출 성장률을 기록하고 있어 이번 참가로 현지 공략에 한층 속도가 붙을 전망이다.
특히 연간 2200만 톤 규모로 추산되는 유럽 쌀 소비 시장을 적극적으로 공략한다는 구상이다. 현지에서 쌀 관련 소비 트렌드가 단순한 식사를 넘어 '건강'과 '문화' 영역으로 확대됨에 따라 쿠쿠의 유럽향 밥솥 수출량도 매년 지속적인 증가세를 이어가고 있다. 최근에는 KOTRA 프랑크푸르트 무역관이 주관한 독일 대형 유통망 행사에서도 압력밥솥을 선보여 현지 소비자들의 호평을 받았다.
이와 함께 쿠쿠는 유럽 내 확산되는 K-푸드 열풍을 겨냥해 한식 조리기인 'K-푸드 메이커(K-Food Maker)'를 유럽 시장에 첫 출시하고 완판 기록을 세웠다. 쿠쿠는 떡볶이, 김치찌개, 라면, BBQ 등 현지인들이 한식을 쉽고 간편하게 조리할 수 있는 맞춤형 레시피와 간편 메뉴를 확대 제공하며, K-푸드 문화와 연계한 제품 경쟁력을 지속적으로 다져나갈 방침이다.
쿠쿠 관계자는 "이번 IFA 참가는 아시아를 넘어 유럽 시장에서도 자사 다양한 가전들의 경쟁력을 검증받는 자리가 될 것"이라며 "앞으로도 프리미엄 기술력과 K-푸드 트렌드를 앞세워 유럽 주방·생활가전 시장에서 신뢰받는 가전 브랜드로 입지를 공고히 해나갈 것"이라고 밝혔다.
stpoemseok@newspim.com