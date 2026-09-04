김정재 의원 "李정부, 싸워 이길 수 없는 부동산 시장·국민과의 전쟁 시작"

이재명 정부 부동산 정책의 비판적 평가 간담회 개최

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 김정재 국민의힘 의원은 4일 이재명 정부의 부동산 정책을 두고 "시장과 싸워서 이겨버리는 결코 이길 수 없는 전쟁을 시작했다"며 국민들이 내 집 마련의 희망을 회복할 수 있도록 정책을 전환해야 한다고 주장했다.

김 의원은 이날 오전 국회 의원회관에서 '흔들리는 부동산 시장 해법을 찾다-제1차 이재명 정부 부동산 정책의 비판적 평가' 간담회를 열고 이같이 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 김정재 국민의힘 의원은 4일 국회 의원회관에서 '흔들리는 부동산 시장 해법을 찾다-제1차 이재명 정부 부동산 정책의 비판적 평가' 간담회를 열었다. 2026.09.04 jeongwon1026@newspim.com

김 의원은 "이재명 정부는 그야말로 시장과 싸워서 이겨버리는 결코 이길 수 없는 전쟁을 시작한 정부"라며 "지금 정부 지지율이 계속 하락하고 있는데 저는 그 원인이 부동산 때문이라고 생각하고 국민들도 아마 그렇게 생각할 것"이라고 말했다.

이어 "그럼에도 불구하고 부동산 정책을 전환할 생각을 갖고 있지 않다는건 고집이고 아집"이라며 "그야말로 국민들과 싸우는 것인데 저는 결코 성공할 수 없다고 생각한다"고 비판했다.

그러면서 "국민들이 원하는 건 아주 단순하다"며 "내 집 마련의 희망을 좀 잃지 않게 해달라, 내 집 마련의 희망을 좀 건강하게 갖게 해달라는 것"이라고 했다.

또 "집 가진 국민을 제발 투기꾼이나 사기꾼으로 몰아붙이지 말라는 것이고, 정부가 오늘 내놓은 정책을 내일 뒤집지 말라는 아주 소박하고 단순한 희망사항이 있다"고 꼬집었다.

이날 간담회에 참석한 정점식 국민의힘 원내대표는 "지금 대통령 지지율이 급락하는 원인은 부동산 문제 때문"이라며 "그만큼 부동산 시장이 우리 국민들에게 오는 타격이 크다고 생각한다. 부동산 해법을 찾고 국민들이 주거사다리를 회복하고 내 집을 마련하는 소망을 회복하길 바란다"고 말했다.

김기현 국민의힘 의원은 "역대 여러 정권을 거쳐오면서 제가 직접 정책 과정에 참여하고 실제 경험을 한 결과, 부동산은 명확한 해답이 있는데 왜 그걸 안하는지 이해할 수 없다"며 현 정부의 부동산 정책을 비판했다.

윤재옥 국민의힘 의원은 "정부가 처음 출범할 때 부동산 문제는 쉽게 해결할 수 있다고 자신있게 말했던 것이 기억난다"며 "공급과 관련해서 규제를 좀 걷어내고 원하는 곳에 원하는 집을 공급하는 정책 기조를 유지했다면 이렇게 혼선이 오지 않았을 것"이라고 말했다.

이어 "정부가 부동산 해법을 찾지 못하고 있다"며 "원인을 제대로 분석하지 않고 자신들의 이념의 잣대로 주택 문제를 대하니까 그런 것이다. 지금이라도 시민들의 요구에 순응하는 대책을 내놨으면 좋겠다"고 덧붙였다.

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