셀비온, 'BIO Japan 2026' 참가

AI 핵심 요약beta
- 셀비온이 7일 일본 BIO Japan 2026에 참가했다.
- 전립선암 치료제 Lu177-DGUL의 파트너링을 추진했다.
- 임상 3상 승인 후 해외 협력 확대에 나섰다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 방사성의약품 신약개발 기업 셀비온은 오는 9일까지 일본 요코하마에서 열리는 'BIO Japan 2026'에 참가해 글로벌 제약·바이오 기업들과 파트너링에 나선다고 7일 밝혔다.
셀비온은 전립선암 치료제 Lu177-DGUL(포큐보타이드 사테트라세탄)의 임상 3상 시험계획 승인을 받은 이후 해외 사업개발 협력 기회를 확대하고 있다. 지난 9월 식품의약품안전처로부터 국내 제3상 임상시험계획 승인을 획득했다.
회사에 따르면 이번 행사에는 세계 40개국에서 1,769개 기업·기관이 참여한다. 셀비온은 행사 기간 중 약 19개 글로벌 제약·바이오 기업과 일대일 미팅을 진행할 예정이다. Lu177-DGUL을 비롯한 주요 방사성의약품 치료제(RPT) 파이프라인을 소개하고 공동개발, 라이선싱, 지역별 사업화 협력 등 다양한 협력 가능성을 논의할 계획이다.
셀비온 관계자는 "임상 3상 시험계획 승인 이후 글로벌 파트너들과의 협력 논의를 확대하고 있다"며 "주요 파이프라인을 적극적으로 알리고 공동개발과 라이선싱을 비롯한 다양한 사업협력 기회를 구체화해 나갈 계획"이라고 말했다.
한편 셀비온은 오는 11월 9일부터 11일까지 독일 쾰른에서 열리는 'BIO-Europe 2026'에도 참가할 예정이다.
nylee54@newspim.com