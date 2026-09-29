셀비온, 전립선암 치료제 '177Lu-DGUL' 제3상 IND 승인

AI 핵심 요약beta
- 셀비온이 29일 식약처로부터 177Lu-DGUL 제3상 IND 승인을 받았다.
- 회사는 국내 다기관에서 전이성 거세저항성 전립선암 임상을 추진한다.
- 총 150명 대상이며 유효성·안전성을 비교 평가한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 방사성의약품 전문기업 셀비온이 식품의약품안전처로부터 전이성 거세저항성 전립선암 치료제 '177Lu-DGUL(포큐보타이드 사테트라세탄)'의 제3상 임상시험계획(IND) 승인을 받았다고 29일 밝혔다.
회사에 따르면 국내 다기관에서 본격적인 제3상 임상시험을 추진할 계획이다. 지난 6월 제3상 임상시험계획 승인을 신청한 지 약 3개월 만의 승인이다.
177Lu-DGUL은 전립선특이막항원(PSMA)을 표적으로 하는 방사성의약품이다. 전이성 거세저항성 전립선암 환자에게 새로운 치료 옵션을 제공하는 것을 목표로 개발 중이다.
제3상 임상시험은 총 150명의 환자를 대상으로 진행된다. 시험군과 대조군을 1:1로 무작위 배정해 시험군은 최적 지지·표준요법(BSC/SoC)에 177Lu-DGUL을 병용 투여하고, 대조군은 BSC/SoC만 투여받는다. 양 군의 유효성과 안전성을 비교 평가할 예정이다.
셀비온 관계자는 "이번 제3상 임상시험계획 승인은 177Lu-DGUL의 임상적 가치를 확인하기 위한 중요한 단계"라며 "임상시험을 차질 없이 진행해 유효성과 안전성을 체계적으로 확인하고, 전이성 거세저항성 전립선암 환자들에게 새로운 치료 선택지를 제공할 수 있도록 개발에 최선을 다하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com