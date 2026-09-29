트리니티항공, 인천~구마모토 공동 프로모션…항공권 최대 15% 할인

AI 핵심 요약beta
- 트리니티항공이 29일 구마모토공항과 공동 프로모션을 시작했다
- 인천~구마모토 노선은 10월 11일까지 최대 15% 할인한다
- 왕복 구매 고객은 2만원 쿠폰을 추가로 받을 수 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
왕복 항공권 20만원 이상 결제 시 2만원 추가 할인
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 트리니티항공이 구마모토 공항과 손잡고 인천~구마모토 노선 공동 프로모션을 진행한다.
트리니티항공은 오는 10월 11일까지 인천~구마모토 노선을 대상으로 할인 프로모션을 운영한다고 29일 밝혔다. 탑승 기간은 10월 1일부터 12월 31일까지다.
프로모션 기간에는 선착순 특가 항공권과 함께 할인코드가 제공되며 최대 15% 할인된 가격으로 항공권을 구매할 수 있다.
왕복 항공권 구매 고객에게는 20만원 이상 결제 시 사용할 수 있는 2만원 할인 쿠폰도 추가 제공된다. 세부 혜택과 적용 기간은 트리니티항공 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
트리니티항공은 현재 신규 회원을 대상으로 웰컴 쿠폰팩을 제공하고 있으며 발권 수수료 면제, 특가 알림 서비스, 회원 전용 할인코드 등도 운영하고 있다.
또 홈페이지와 애플리케이션을 통해 구마모토 지역의 여행지와 맛집, 자연경관, 역사 등 여행 정보도 제공하고 있다.
구마모토는 일본 규슈 중앙부에 위치한 도시로 인천국제공항에서 비행시간이 약 1시간 30분이다. 아소산과 온천 등으로 알려져 있으며 가을·겨울철 여행 수요가 높은 지역 중 하나다.
트리니티항공 관계자는 "구마모토 여행을 준비하는 고객들에게 혜택을 제공하기 위해 구마모토 공항과 이번 프로모션을 마련했다"며 "앞으로도 현지 공항 및 유관 기관과 협력을 강화해 여행지 특색을 살린 프로모션을 진행하겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com