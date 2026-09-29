코리아타운 바이 부티카트, 바레인 첫 매장 열어

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 코리아타운 바이 부티카트(Korea Town by Boutiqaat)가 바레인 더 에비뉴 몰(The Avenues Bahrain)에 첫 매장을 열었다. 이번 바레인 진출은 걸프협력회의(GCC) 지역 내 사업 확대를 위한 행보다.
코리아타운은 이번 바레인 매장 개점을 통해 쿠웨이트를 넘어 한국 뷰티·웰니스·라이프스타일 브랜드의 현지 유통 범위를 넓힌다. 현재 쿠웨이트에서 11개 매장을 운영 중이며, GCC 전역에서 총 50개 매장 운영을 목표로 하고 있다.
바레인 매장은 한국 브랜드와 제품을 중심으로 운영된다. 이를 통해 현지 소비자들이 다양한 뷰티·웰니스·라이프스타일 제품을 접할 수 있도록 하고, 한국 브랜드의 GCC 시장 진출을 지원하는 오프라인 유통 채널을 확보한다는 방침이다.
코리아타운은 향후 오프라인 매장과 온라인 채널을 함께 운영하며 GCC 지역 소비자와 한국 브랜드를 연결하는 유통 플랫폼으로 영역을 확장할 계획이다.
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