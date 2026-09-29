[종합] 젠슨 황 옆 이재용·최태원 가족…뉴욕서 드러난 재계 '패밀리 네트워크'

AI 핵심 요약beta
- 이재용·최태원·젠슨 황이 28일 뉴욕 갈라에 함께했다
- 이재용은 25년 인연과 두 딸의 매디슨 이름을 언급했다
- 최태원은 엔비디아와 SK 협력을 두뇌와 기억으로 비유했다
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이재용 "25년 오랜 친구"·최태원 "젠슨과 가족 위해 건배"
AI·반도체 동맹 넘어 오랜 친분·가족 교류까지 한자리서 드러나
[뉴욕·서울=뉴스핌] 김민정 특파원, 서영욱·이승우 기자 = 인공지능(AI)과 반도체로 얽힌 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장, 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 미국 뉴욕에서 가족과 함께 한자리에 모였다. 이 회장은 딸 이원주 씨와, 황 CEO는 장녀 매디슨 황과 참석했고 최 회장도 동거인 김희영 티앤씨재단 이사와 동행했다. 25년 가까이 이어진 친분과 AI·반도체 협력이 가족 간 교류로까지 이어지면서 세 사람의 관계가 다시 한번 주목받고 있다.
이 회장과 최 회장, 황 CEO는 28일(현지시간) 뉴욕 시프리아니 사우스 스트리트에서 열린 '코리아소사이어티 2026 연례 갈라'에 참석했다. 황 CEO는 한미 경제협력과 AI·반도체 산업 발전에 기여한 공로로 밴 플리트상을 받았다.
◆"두 딸 모두 매디슨"…25년 인연에 가족 만남까지
이 회장은 이날 축사에서 황 CEO를 "오늘날 AI에서 벌어지는 모든 일의 중심으로 회사를 키워낸 인물"이라며 "젠슨보다 이 상에 더 어울리는 사람은 없다고 생각한다"고 말했다. 이어 두 사람의 공통점을 소개하면서 "두 회사 모두 인공지능(AI)에 전력을 다하고 있고, 우리 둘 다 매디슨이라는 이름의 딸이 있다"고 말했다.
이원주 씨는 영어 이름으로 '매디슨 리(Madison Lee)'를 사용하고 황 CEO의 장녀 역시 매디슨 황(Madison Huang)이다. 이날 두 사람은 만찬장에서 바로 옆자리에 앉은 것으로 전해졌다.
이 회장은 황 CEO와의 오랜 인연도 꺼냈다. 그는 "젠슨과 저는 25년쯤 전 CES에서 처음 만났다"며 "그때도 그는 크게 꿈꾸는 사람이었고 자신이 믿는 것에 모든 것을 거는 배짱이 있었다"고 회상했다. 축사 말미에는 황 CEO를 "빠르게 변하는 산업의 동반자이자 무엇보다 오랜 친구"라고 불렀다.
25년 가까이 이어진 두 사람의 인연에 이날은 두 딸의 만남까지 더해졌다. 이원주 씨는 올해 6월 미국 시카고대학교에서 데이터과학을 전공하고 졸업했다. 매디슨 황은 현재 엔비디아에서 피지컬 AI 플랫폼의 제품·기술 마케팅 수석 디렉터로 근무하고 있다.
◆ "엔비디아는 두뇌, SK는 기억"…최태원도 '젠슨 가족' 건배
최 회장도 건배사를 통해 엔비디아와 SK의 사업 관계와 황 CEO에 대한 친분을 함께 드러냈다.
최 회장은 "엔비디아와 SK의 파트너십은 아주 단순하다"며 "엔비디아는 두뇌(Brain)를 설계하고 SK는 기억(Memory)을 만든다"고 말했다. 이어 "엔비디아가 번개처럼 빠르게 생각하면 SK는 그 기억이 절대 잊히지 않도록 보장한다"고 농담을 섞어 양사의 협력 관계를 설명했다.
밴 플리트상의 의미도 AI 산업에 빗댔다. 최 회장은 "70여 년 전 밴 플리트 장군이 전장에서 한미 동맹을 구축했다면 오늘날 젠슨 황이 그 최전선에 서 있다"며 "이제 최전선은 전장이 아니라 데이터센터이고, 진격을 이끄는 사람은 군복 대신 검은색 가죽 재킷을 입는다"고 말했다.
건배사 마지막에는 "젠슨 황과 그의 가족, 그리고 한미 동맹을 위하여"라며 잔을 들 것을 제안했다. 이어 "우리의 파트너십이 GPU 수요보다 훨씬 더 빠르게 확장되기를 바란다"고 덧붙였다.
◆AI 동맹 넘어 가족까지…뉴욕서 드러난 재계 네트워크
최 회장은 이날 김 이사와 함께 행사장을 찾았다. 두 사람이 해외 공식행사에 함께 모습을 보인 것은 2023년 프랑스 파리 루이비통재단 갈라 디너 이후 두 번째다. SK그룹은 올해 갈라의 최상위 등급 후원사로 참여했다.
김 이사가 한미 정·재계 인사들이 모인 행사에 최 회장과 함께 참석하면서 향후 대외 활동에서 동행이 이어질지도 관심사다. 김 이사는 제주 포도뮤지엄 전시 기획 등을 통해 문화·예술계 활동을 이어오고 있다.
이날 만찬에서는 세 사람의 사업 관계와 개인적 인연이 곳곳에서 함께 드러났다. 이 회장은 황 CEO를 '25년 된 오랜 친구'라고 소개하며 두 딸의 이름이 같다는 사실을 꺼냈고, 최 회장은 엔비디아와 SK를 '두뇌와 기억'에 비유한 뒤 황 CEO와 그의 가족을 위해 건배했다.
삼성전자와 SK는 각각 AI 반도체와 고대역폭메모리(HBM), 데이터센터 등을 중심으로 엔비디아와 협력을 확대하고 있다. 여기에 총수들의 오랜 친분과 가족 동행까지 더해지면서 이날 뉴욕 만찬은 세 기업의 관계를 보여주는 또 하나의 자리가 됐다.
syu@newspim.com