매설된 지하시설물, 브이월드에서 한번에 확인 하세요

AI 핵심 요약beta
- 국토부가 29일 지하시설물 조회 서비스를 30일부터 시행한다고 했다
- 주소만 입력하면 브이월드에서 상하수도·가스·통신을 확인할 수 있다
- 지하개발사업자는 암호화 전자파일로 정밀 분석을 할 수 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 매설된 지하시설물을 관리기관에 문의하지 않고 브이월드에서 한번에 확인할 수 있는 길이 열렸다.
앞으로 집을 짓거나 땅을 굴착하기 전 여러 기관에 일일이 문의하지 않고 주소만 입력하면 주변 상하수도, 가스, 통신 등 지하시설물의 유무를 온라인으로 확인할 수 있게 된다.
29일 국토교통부에 따르면 지하공간전산화 통합 DB(데이터베이스)를 기반으로 하는 ▲지하시설물 유무 간편 조회 서비스와 ▲전자파일형 지하공간통합지도 제공 서비스가 30일부터 본격 시행된다.
지하공간전산화 통합 DB는 지하시설물의 효율적인 통합관리를 위해 각기 다른 기관에서 관리하는 상·하수도, 가스, 통신과 같은 지하시설물의 위치 및 재질 등의 정보를 통합 전산화한 것이다.
통합 DB는 먼저 대국민 서비스 차원에서 주소 입력 만으로 지하시설물을 원스톱으로 확인할 수 있도록 했다. 그동안 건축주나 개발사업자는 상·하수도(지방정부), 가스(가스공사), 통신(통신사) 등 땅속 시설물을 확인하기 위해 각 시설물의 관리기관마다 개별적으로 문의해야 하는 번거로움이 있었다.
하지만 앞으로는 공간정보오픈플랫폼(브이월드, www.vworld.kr) 접속 후(회원가입 필요) 주소만 입력하면 대상지 주변의 지하시설물 존재 여부를 즉시 확인할 수 있다.
다음으로 전문가·사업자 서비스 차원에서 종이도면을 벗어난 '암호화 전자파일'을 제공한다. 지금은 보안 유지를 위해 종이도면 형태로만 제공 받을 수 있었던 지하공간정보를 데이터 암호화 기술을 적용한 전자파일 형태로 받을 수 있게 됐다.
지하개발사업자는 '지하안전정보시스템'에서 데이터 제공을 신청할 수 있으며, 승인된 환경에서 안전하게 정밀 공간분석을 수행할 수 있게 된다. 단 데이터는 설정된 유효기간이 지나면 자동으로 삭제된다.
국토부 정의경 국토도시실장은 "이번 서비스는 국민이 필요한 지하공간정보를 빠르고 편리하게 활용할 수 있도록 돕는 동시에, 국가 중요 공간정보의 보안은 한층 강화한 '디지털 행정혁신'의 대표 사례" 라며 "앞으로도 국민이 안심하고 사용할 수 있는 안전하고 스마트한 지하공간 정보 활용 환경을 만들어 가겠다"고 말했다.
donglee@newspim.com