금융당국, 명문대 정보카르텔 적발…200억원대 부당이득 취득 혐의

AI 핵심 요약beta
- 금융당국이 29일 명문대·컨설팅 출신 금융인들의 M&A 미공개정보 거래를 적발했다.
- 이들은 가족·지인 명의까지 동원해 5년간 주식을 사고팔아 200억원대 이득을 챙긴 혐의를 받는다.
- 당국은 20여곳 압수수색과 계좌 지급정지에 나서고 부당이득 환수도 추진했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
5년간 200억원대 부당이득…20여 곳 강제수사
고발·과징금 추진…추가 가담자 전면 추적 예고
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 명문대 경영동아리와 글로벌 컨설팅회사 출신 금융인들이 상장사 인수·합병(M&A) 관련 미공개정보를 장기간 공유하며 200억원대 부당이득을 취한 혐의가 금융당국에 적발됐다.
업무상 취득한 정보를 가족과 지인에게까지 전달해 조직적으로 주식을 거래한 정황이 드러나면서 금융당국은 대규모 강제수사와 함께 부당이득 환수 절차에도 착수했다.
금융위원회·금융감독원·한국거래소로 구성된 주가조작 근절 합동대응단은 미공개정보 이용 혐의를 받는 관계자들의 자택과 사무실 등 20여 곳을 압수수색했다고 29일 밝혔다.
증권선물위원회는 범죄수익이 보관된 것으로 의심되는 일부 증권계좌에 대해 지급정지 조치도 내렸다.
합동대응단에 따르면, 핵심 혐의자들은 과거 명문대 경영동아리와 글로벌 컨설팅회사에서 함께 활동하며 인맥을 형성한 뒤 이후 사모펀드(PEF) 운용사와 상장사 등으로 자리를 옮겨 M&A와 공개매수 업무를 담당했다.
이들은 업무 과정에서 알게 된 인수합병 추진, 공개매수, 대규모 투자 유치 등 호재성 미공개정보를 서로 공유한 것으로 조사됐다.
미공개정보가 시장에 공개되기 전 본인 명의는 물론 가족과 지인 명의 계좌를 이용해 해당 종목을 미리 매수한 뒤 정보가 공시되거나 발표돼 주가가 급등하면 되파는 방식으로 차익을 실현한 혐의를 받고 있다.
합동대응반은 이러한 방식의 거래가 최근 약 5년 동안 다수 종목에서 반복적으로 이뤄졌으며, 현재까지 확인된 부당이득 규모만 200억원을 넘는 것으로 추정했다.
특히 정보가 단순히 소수 관계자에게 머무르지 않고 가족과 지인으로까지 확산되면서 불공정거래 규모가 더욱 커진 것으로 보고 있다.
금융당국은 이번 사건을 일반적인 미공개정보 이용 사건보다 중대한 사안으로 판단하고 있다.
엄격한 비밀유지 의무를 부담하는 금융 전문가들이 업무상 취득한 정보를 사적 이익을 위해 활용했고, 폐쇄적인 인맥을 중심으로 정보가 지속적으로 공유됐다는 점에서 조직적인 '정보카르텔' 성격이 짙다고 보고 있다.
이번 사건은 한국거래소의 시장감시 과정에서 이상 거래가 포착되면서 조사가 시작됐다. 이후 합동대응단은 과거 사건들과 연계성을 분석하는 과정에서 동일 인맥이 반복적으로 등장하는 점을 확인했고, 올해 5월부터 금융위와 금감원, 거래소가 공동으로 심층 조사에 착수했다.
앞서 합동대응단은 내부자의 미공개정보 이용행위를 주가조작과 동일한 중대 범죄행위로 규정하고 위반 혐의자에 대한 무관용 엄중 조치를 밝힌 바 있다.
합동대응단은 압수수색과 임의조사를 통해 확보한 자료와 증거를 종합적으로 분석해 추가 조사를 신속히 마무리할 계획이다. 조사 결과에 따라 관련자를 검찰에 고발하고, 부당이득 환수와 함께 최대 부당이득의 2배에 달하는 과징금 부과 등 후속 조치도 추진할 방침이다.
황선오 합동대응단장 겸 금융감독원 자본시장 부문 부원장은 "상장사 미공개정보를 이용한 불공정거래 행위는 끝까지 추적해 우리 자본시장에서 발붙일 수 없도록 함으로써 일반 투자자들이 정보의 비대칭으로 불이익을 받지 않도록 지속적으로 감시·조사·엄단 하겠다"고 강조했다.
plum@newspim.com