중견기업 경기전망 5분기째 상승…식음료·車 '두 자릿수' ↑

AI 핵심 요약beta
- 중견련은 29일 중견기업 4분기 경기전망지수가 90.5로 올랐다고 밝혔다.
- 제조업 지수는 식음료품과 자동차 상승에 힘입어 90.1로 뛰었다.
- 비제조업은 90.7로 소폭 올랐고 건설은 크게 하락했다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 중견기업 경기전망지수가 5분기 연속 상승했다.
한국중견기업연합회는 29일 발표한 '2026년 4분기 중견기업 경기전망조사' 결과에서 중견기업 4분기 경기전망지수가 전분기(87.6) 대비 2.9p 증가한 90.5를 기록했다고 밝혔다.
제조업 경기전망지수(90.1)가 전분기(84.4) 대비 5.7p 상승하면서 전체 지수 상승을 견인했다.
제조업 부문에서는 식음료품(91.7, 13.0p↑)과 자동차(87.3, 11.7p↑) 업종에서 두 자릿수 상승폭을 보였다.
비제조업 경기전망지수는 전분기 대비 0.1p 오른 90.7로 확인됐다. 부동산(95.3, 9.8p↑), 기타 비제조(93.7, 7.6p↑) 업종의 증가폭이 두드러졌고, 건설(77.2, 14.1p↓) 업종에서 크게 하락했다.
조사는 8월 24일부터 9월 4일까지 중견기업 800개 사를 대상으로 진행됐다. 100을 상회하면 긍정, 하회하면 부정 전망이 우세하다는 의미다.
김현철 중견련 상근부회장은 "중견기업 경기전망지수가 5분기 연속 상승했지만, 중동 사태 장기화, 미국 관세정책 변화 등 위험 요인으로 긴장을 늦추기 어려운 상황"이라면서, "경기 회복에 대한 중견기업의 기대가 해외 시장 개척, 투자 확대 등 실질적인 경영 활력 제고로 이어질 수 있도록 정부, 국회 등과 긴밀히 소통해 수출, 금융 등 분야별 애로를 해소하는 데 최선을 다할 것"이라고 강조했다.
tack@newspim.com