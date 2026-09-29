[글로벌 마켓 리포트 9월 29일]

AI 핵심 요약beta
- 28일 뉴욕증시가 유가·금리 상승에 하락했다
- 보잉·테슬라 약세, 엔비디아는 자사주 매입에 올랐다
- 국제유가는 상승, 금값은 급락하며 채권금리 뛰었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 28일(현지시간) 미국 뉴욕증시 주요 지수는 하락 마감했다. 국제유가와 국채금리가 동반 상승하면서 투자 심리가 위축됐다.
뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전 거래일 대비 347.11포인트(0.67%) 내린 5만1481.51에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 59.72포인트(0.77%) 밀린 7683.69, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 248.34포인트(0.92%) 하락한 2만6820.38에 장을 마감했다.
공포지수로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 1.27포인트(8.54%) 오른 16.14를 기록했다.
종목별로는 보잉이 6.89% 급락했다. 브라이언 베드퍼드 미 연방항공청(FAA) 청장이 737맥스의 소프트웨어 문제로 최대 기종인 맥스10의 인증이 지연될 것이라고 밝히면서다.
테슬라도 3.94%의 약세를 보였다. JP모간이 3분기 인도량 부진을 이유로 목표주가를 낮췄다.
반면 엔비디아는 1.68% 상승했다. 회사는 1500억 달러 규모의 자사주 매입을 승인했다고 밝혔다. 이는 기업 사상 최대 규모다.
이번 주에는 연준 정책 경로를 가늠할 지표들이 잇따른다. 30일 공개되는 8월 개인소비지출(PCE) 지표에서 실질 소비가 올해 최대폭으로 늘었을 것으로 예상되며, 내달 2일에는 고용보고서가 나온다. 시장은 9월 비농업 부문 고용이 9만 명가량 늘고 실업률은 4.1%를 유지했을 것으로 보고 있다.
◆ 급등한 유가, 상승폭 축소...금값은 급락
도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협 재개방을 포함한 이란의 평화 제안을 거부했다는 소식에 국제유가가 상승했다.
뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 미국 서부텍사스산원유(WTI) 11월물은 19센트(0.2%) 상승한 배럴당 92.60달러에 마감했다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 11월물은 전장보다 96센트(0.9%) 오른 배럴당 105.28달러에 거래를 마쳤다. 브렌트유는 장 초반 약 107달러까지 올랐다.
앞서 트럼프 대통령은 이란이 제시한 조건부 호르무즈 해협 재개방안에 대해 기자들에게 "그들이 제안을 했지만 나는 거부했다"고 말했다.
다만 카타르 중재자들이 미국과 이란 양측과 별도 회담을 진행할 것이라는 소식이 전해지면서 유가는 장중 상승폭을 축소했다.
중동 주요 산유국들의 원유 수출은 회복세를 보였다. 케이플러의 예비 자료에 따르면 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE)의 수출 증가에 힘입어 중동 주요 산유국들의 원유 수출량은 9월 하루 1280만 배럴로 늘었다. 전쟁이 시작된 2월 이후 가장 높은 수준이다. 사우디아라비아도 드론 피해를 입은 동서 송유관을 복구해 가동에 들어갔다.
금값은 국제유가 상승으로 인플레이션 우려가 커지고 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 전망이 강화되면서 3.5% 급락해 7주여 만의 최저 수준으로 떨어졌다.
뉴욕상품거래소(COMEX)에서 12월물 미국 금 선물은 전장보다 3.5% 하락한 온스당 4168.40달러에 거래를 마쳤다. 현물 금 가격은 한국시간 29일 오전 2시 30분 기준 3.5% 내린 온스당 4136.81달러를 기록했다. 장중에는 4110.55달러까지 떨어져 8월 5일 이후 최저치를 기록했다.
◆ 美 국채 금리 수년 만의 최고
미 국채 금리는 수년 만의 최고치로 치솟았다가 상승 폭을 줄였다.
뉴욕 채권시장에서 미 국채 10년물 금리는 4.88bp(1bp=0.01%포인트) 오른 5.230% 수준에 장을 마쳤다. 장중에는 5.274%까지 올라 2007년 6월 이후 최고치를 기록했다.
30년물 금리는 5.36bp 상승한 5.556%를 나타냈다. 장중에는 5.583%까지 치솟아 2004년 5월 이후 가장 높은 수준을 기록했다.
연준의 통화정책 전망에 민감한 2년물 금리는 4.99bp 오른 4.914%를 기록했다. 장중에는 4.956%까지 올라 2024년 5월 이후 최고치를 나타냈다.
외환시장에서는 미 달러화가 보합세를 보였다. 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 101.20 안팎으로 두 달 만의 최고치 부근에 머물렀다.
유로화는 1유로당 1.1370달러 안팎으로 두 달 만의 최저치 부근에서 움직였다. 파운드화도 1파운드당 1.3250달러 안팎으로 3개월 만의 최저치 부근에 머물렀다. 엔화는 달러당 157엔대에서 움직였다. 최근 일본과 미국이 엔화 약세에 대한 우려를 잇달아 표명하고 있지만 미 국채 금리 상승이 달러·엔 환율을 떠받치고 있다.
◆ 유럽증시, 보합권 혼조 마감
유럽 주요국의 증시는 보합권 혼조세로 마감했다.
범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 전장보다 0.03포인트(0.00%) 오른 638.68로 장을 마쳤다.
프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 0.68포인트(0.01%) 상승한 8078.48로 장을 마쳤다.
독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 34.22포인트(0.13%) 내린 2만5374.42에, 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 10.37포인트(0.10%) 떨어진 1만684.88로 마감했다.
이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 107.03포인트(0.21%) 하락한 5만1759.90에, 스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 99.80포인트(0.51%) 내린 1만9600.30으로 마감했다.
이날 유럽 증시에서는 영국 주택건설업체들의 랠리가 눈길을 끌었다. 퍼시먼과 배럿 레드로, 테일러 윔피, 비스트리 주가가 일제히 10.4~14.7% 급등했다. 영국 정부가 다음 달 예산안에서 생애 최초 주택 구입자를 위한 새로운 지분대출 프로그램을 확정할 것이라고 밝히면서다.
주요 섹터 중에서 에너지 업종이 유가 상승에 힘입어 0.8% 상승했다. 반면 광산업은 금 가격이 7주 만의 최저치를 기록하고 구리 가격도 1주 만에 가장 낮은 가격으로 떨어지면서 1.2% 하락했다. 비중이 큰 산업재와 테크 업종도 각각 0.4%, 0.2% 하락했다.
wonjc6@newspim.com