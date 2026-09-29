빙그레, 11월 멕시코 대형 유통업체에 메로나 입점

AI 핵심 요약beta
- 빙그레가 29일 멕시코 소리아나에 메로나를 입점시켰다.
- 빙그레는 K-EXPO 멕시코서 제품 홍보와 시식을 진행했다.
- 빙그레는 중남미 유통망 확대에 속도를 내겠다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 빙그레가 멕시코 대형 유통업체에 메로나를 입점시키며 중남미 시장 공략에 속도를 낸다.
빙그레는 현지시간 24일부터 27일까지 멕시코시티에서 열린 '2026 K-EXPO 멕시코'에 참가해 홍보 부스를 운영했다고 29일 밝혔다. 문화체육관광부가 주최하고 한국콘텐츠진흥원이 주관하는 이 행사에서 빙그레는 2만5000여 명의 관람객에게 바나나맛우유와 메로나 등 수출용 제품을 선보이고 시식행사를 진행했다.
행사 기간 현지 유통업체와 미팅을 갖고 파트너십도 구축했다. 오는 11월 멕시코 대표 유통업체 소리아나에 메로나를 입점하기로 했다. 빙그레는 이미 소리아나, HEB 등에 바나나맛우유를 입점시킨 상태로, 메로나 입점을 계기로 붕어싸만코 등 아이스크림 제품의 현지 주류 유통 채널 입점을 추진할 계획이다.
빙그레는 지난 5월 '엑스포 안타드 2026'에 이어 이번 행사에도 참가하며 멕시코 내 브랜드 인지도를 높여왔다.
빙그레 관계자는 "이번 행사를 계기로 메로나, 바나나맛우유 등에 대한 멕시코 현지 소비자와 유통업체의 뜨거운 관심을 확인할 수 있었다"며 "멕시코를 거점 삼아 중남미 시장의 유통망을 적극 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
fineview@newspim.com