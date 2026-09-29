LG생활건강 더후, 롯데百 인천점서 'NAD' 팝업 운영

AI 핵심 요약beta
- LG생활건강 더후가 28일 인천 롯데백화점서 팝업을 열었다.
- 독자 성분 NAD Power24™로 체험형 마케팅에 나섰다.
- 구매·참여 고객에 키트와 경품을 제공하며 다음달 6일까지 운영한다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = LG생활건강 '더후'가 롯데백화점 인천점에서 독자 성분 'NAD Power24™'를 앞세운 팝업 스토어를 열고 체험형 마케팅에 나섰다.
더후는 28일 인천 미추홀구 롯데백화점 지하 1층 뷰티 크라운 라운지에서 '더 파워 오브 NAD' 팝업 스토어를 열었다. 운영 기간은 다음달 6일까지다. 대표 품목은 'NAD Power24™'를 50% 함유한 '비첩 NAD 파워 앰플 50ml 기획세트'로, 앰플 한 방울(약 0.019ml)에 NAD Power24™ 리포좀 약 550억 개를 담았다. 기획세트에는 앰플과 함께 '비첩 자생 에센스', '비첩 자윤 크림', '천기단 화현 클렌징폼'이 들어간다.
방문객 대상 체험 프로그램도 운영한다. 카카오톡 플러스 친구를 추가하면 NAD 체험 키트를 주고, 인증샷 촬영과 SNS 업로드, 퀴즈, 게임 등에 참여하면 샘플 경품을 준다. 기획세트 구매 시 1만 G-point를 지급하며, 5만원 이상 구매 고객에게는 NAD 3종 기프트를, 10만원 이상 구매 고객에게는 여기에 비첩 자생 마스크 1매와 스페셜 파우치를 더해 준다.
더후는 앞서 8월 서울 워커힐호텔에서 열린 '더 파워 오브 NAD' 글로벌 행사에서 NAD 연구 성과를 알린 바 있다.
LG생활건강 더후 관계자는 "인천 팝업 스토어는 13년간 축적한 NAD 연구 결실을 고객에게 나눠 드리기 위해 준비한 자리"라며 "핵심 성분 체험과 이벤트, 제품 구매로 이어지는 고객경험을 누리시길 바란다"고 말했다.
fineview@newspim.com