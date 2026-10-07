신한은행, 연세대 기술지주와 혁신 스타트업 성장 지원

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 6일 연세대 기술지주와 협약했다
- 혁신기술 스타트업 발굴·육성에 나섰다
- 투자·금융·보육 연계로 성장 지원한다
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신한 퓨처스랩·스퀘어브릿지·TIPS 연계 지원
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한은행이 연세대학교 기술지주회사와 손잡고 대학의 우수 기술을 사업화하고 성장 가능성이 높은 혁신기술 스타트업의 발굴과 육성에 나선다.
신한은행(은행장 정상혁)은 지난 6일 서울 서대문구 연세대학교 본관에서 연세대학교 기술지주 주식회사(대표이사 홍종일)와 '혁신기술 스타트업 성장 지원을 위한 전략적 파트너십' 업무협약을 체결했다고 7일 밝혔다.
이번 협약은 대학이 보유한 연구성과와 기술의 사업화를 촉진하는 동시에 유망 창업기업을 발굴해 투자와 금융, 보육 등 성장에 필요한 지원을 연계하기 위해 마련됐다.
양 기관은 예비창업자와 혁신기술 기반 창업기업을 공동으로 발굴하고 투자 및 보육을 지원한다.
기술창업 지원 프로그램인 TIPS 참여와 연계도 추진하며, 기술사업화와 투자, 창업보육에 필요한 인프라와 네트워크를 공유하는 등 기업의 발굴 단계부터 성장 과정까지 협력 범위를 확대할 계획이다.
연세대 기술지주는 과학기술정보통신부의 2026년 '기술경영촉진(기술사업화 종합전문회사육성형) 사업'에서 대학 부문 유일 수행기관으로 선정돼 유망 기술과 혁신기업을 발굴하고 사업화와 투자, 보육 등을 지원하고 있다.
신한은행은 연세대 기술지주가 발굴하거나 추천한 기업에 신한의 스타트업 육성 프로그램을 연계한다.
'신한 퓨처스랩'과 '신한 스퀘어브릿지'를 통한 액셀러레이팅을 지원하고, 신한벤처투자와 연계해 TIPS 참여 기회를 제공할 예정이다. 기업의 성장 과정에서 필요한 재무·경영·금융 관련 컨설팅도 지원한다.
이종구 신한은행 영업추진1그룹장은 "연세대 기술지주의 기술·기업 발굴 역량과 신한의 금융·투자 인프라를 결합해 혁신기업의 사업화와 성장을 실질적으로 지원하겠다"며 "앞으로 대학 및 기술지주회사와 협력을 확대해 성장 가능성이 높은 기업을 선제적으로 발굴하고 생산적금융을 강화하겠다"고 말했다.
홍종일 연세대 기술지주 대표는 "우수한 기술력과 성장 가능성을 갖춘 기업을 적극 발굴하고 신한은행과 함께 기업의 성장 단계에 맞는 투자·금융·보육을 지원하겠다"며 "이번 협약이 창업기업의 실질적인 성장과 대학 기술사업화 성과로 이어질 수 있도록 협력을 강화하겠다"고 밝혔다.
양 기관은 향후 실무협의체를 구성하고 기업 발굴 및 지원 프로그램 등 구체적인 협력사업을 마련할 예정이다. 이를 통해 혁신기술을 보유한 창업기업의 사업화와 성장 지원을 지속적으로 확대한다는 계획이다.
peterbreak22@newspim.com