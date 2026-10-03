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[4대 은행장, 누가 남나] ② 정상혁 신한은행장 '3연임' 도전, 성과·세대교체 '기로'

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  • 정상혁 신한은행장이 3일 3연임 시험대에 올랐다
  • 올해 상반기 순이익 1위로 리딩뱅크를 되찾았다
  • 고객정보 유출사고와 장기 재임 부담이 변수다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

상반기 순익 2조4585억원…KB국민 제쳐
금융당국 지배구조 압박 속 연임·세대교체 선택 기로

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 정상혁 신한은행장이 연말 '세 번째 임기' 시험대에 오른다.

정 행장은 올해 상반기 신한은행을 은행권 순이익 1위로 끌어올리며 리딩뱅크 자리를 되찾는 등 연임 명분을 충분히 쌓았다. 다만 장기 재임에 대한 부담이 적지 않아 연임 가도에 불확실성이 커졌다는 평가가 나온다.

3일 금융권에 따르면 정 행장의 임기는 오는 12월 말까지다. 정 행장은 한용구 전 행장의 건강상 사임으로 2023년 2월 신한은행장에 취임한 뒤 2024년 말 연임에 성공했다. 당시 신한금융 자회사최고경영자후보추천위원회(자경위)는 통상 연임 CEO에게 1년의 추가 임기를 주던 관행과 달리 정 행장에게 2년의 임기를 부여했다. 견조한 자산 성장과 비이자이익 확대, 글로벌 성장, 건전성 관리 등이 재선임 배경으로 제시됐다. 

취임 후 실적 우상향…상반기 '리딩뱅크' 탈환

정 행장의 임기 중 최대 성과는 실적이다. 신한은행의 연간 당기순이익은 정 행장이 취임한 2023년 3조677억원에서 2024년 3조6954억원, 지난해 3조7748억원으로 증가했다. 정 행장 취임 직전인 2022년 3조450억원과 비교하면 지난해까지 순이익이 약 24% 늘었다.

올해 상반기에는 2조4585억원의 당기순이익을 거둬 전년 동기 대비 8.5% 성장했다. 같은 기간 KB국민은행의 순이익 2조2254억원을 2331억원 웃돌아 상반기 기준 은행권 순이익 1위를 차지했다. 지난해 연간 기준으로 KB국민은행에 내줬던 순이익 선두 자리를 다시 가져온 셈이다.

수익성 지표도 개선됐다. 올해 상반기 신한은행의 이자이익은 4조8888억원으로 전년 동기 대비 9.5% 증가했다. 순이자마진(NIM)은 지난해 상반기 1.55%에서 올해 1.60%로 0.05%포인트 상승했고 자기자본이익률(ROE)은 12.90%로 0.62%포인트 높아졌다. 영업이익경비율(CIR)도 35.9%까지 낮아졌다.

기업금융 확대도 정 행장 체제의 성과로 꼽힌다. 올해 6월 말 신한은행의 기업대출은 193조1335억원으로 전년 동기 대비 6.9% 증가했다. 가계대출 증가율 3.6%의 두 배에 가까운 수준이다. 특히 대기업 대출은 14.9% 늘었다.

글로벌 부문도 꾸준히 몸집을 키웠다. 신한은행의 글로벌 순이익은 2022년 5383억원에서 2023년 5497억원, 2024년 7336억원, 지난해 7834억원으로 확대됐다. 

'통합 신한 첫 세 번째 임기' 부담…정보유출사고 악재도

다만 3연임에 대한 부담은 적지 않다. 정 행장이 올해 다시 행장 후보로 추천될 경우 취임 후 세 번째 임기를 맞는다. 신한은행에서는 과거 라응찬 전 회장이 1991년부터 1999년까지 세 차례 신한은행장을 맡은 사례가 있지만, 신한은행과 조흥은행이 합병한 2006년 이후 통합 신한은행에서는 3연임 사례가 없었다.

금융당국이 금융회사 CEO 승계 절차의 공정성과 투명성을 강조하고 있는 점도 변수다. 이찬진 금융감독원장은 지난달 23일 주요 금융지주 회장들 만나 "자회사 최고경영자(CEO)를 선임할 때 특정 계파나 친소관계에 얽매이지 말라"고 주문했다. 금융권이 공정한 원칙에 기반한 업무처리로 시장과 국민의 신뢰를 제고해달라는 취지다.

여기에 지난 1일 발생한 신한은행의 고객정보유출 사고도 새로운 부담요소로 부상했다. 외부 비인가자가 인증 절차를 우회해 일부 서비스에 접근하면서 약 2만5000명의 고객 개인·신용정보가 유출된 것이다. 유출 정보에는 고객명과 전화번호, 연소득, 대출 산출한도뿐 아니라 일부 고객의 주민등록번호도 포함됐다. 정상혁 행장은 사고 발생 직후 피해 발생 시 전액 보상과 개인정보 보호체계 전면 재점검을 약속했지만, 고객정보 관리 부실논란을 피할 수 없게 됐다.

특히 연말 행장 인선을 불과 수개월 앞둔 시점에 사고가 발생했다는 점에서 부담이 적지 않다는 평가다. 정 행장이 임기 동안 역대 최대 수준의 실적을 이끌었다는 점은 강점이지만, 금융회사의 핵심 책무인 고객정보 보호와 내부통제 역시 최고경영자 평가에서 비중 있게 다뤄질 수밖에 없기 때문이다.

정 행장이 연임하지 않을 경우 차기 행장 후보군에도 관심이 쏠린다. 금융권에서는 최혁재 AX혁신그룹 부행장과 이봉재 기관·제휴영업그룹 부행장, 강대오 미래혁신그룹 부행장 등 하마평에 오르고 있다. 세 사람 모두 1970년생으로 2024년 말 신한은행이 대규모 임원 인사를 통해 세대교체에 나설 당시 전진 배치된 인물들이다.

최혁재 부행장은 현재 신한금융지주 AX·디지털부문 부사장을 겸직하며 그룹의 인공지능 전환과 디지털 전략을 총괄하고 있다. 인사부와 영업점, 디지털마케팅부, 디지털전략부 등을 거쳤고, 신한금융의 통합 플랫폼인 '슈퍼쏠(SOL)'을 총괄한 경력이 강점으로 꼽힌다. 지난해 상무에서 부행장으로 빠르게 승진하면서 차세대 CEO 후보군으로 부상했다.

이봉재 부행장은 리테일과 기관점포, 영업추진부, 지역본부 등을 두루 거친 영업통이다. 지난해 고객솔루션그룹장을 맡은 데 이어 현재 기관·제휴영업그룹을 이끌고 있으며, 서울시금고 수성 과정에서도 역할을 한 것으로 평가된다. 영업 현장과 디지털 업무를 함께 경험했다는 점이 강점으로 꼽힌다.

강대오 부행장은 기관영업과 플랫폼 사업 경험이 강점이다. 기관고객부장과 디지털마케팅부 트라이브 리더, 기관솔루션부 본부장, 자산관리솔루션그룹장을 거쳐 현재 미래혁신그룹장을 맡고 있다. 기관영업과 디지털·플랫폼 사업을 모두 경험했다는 점에서 차기 후보군 가운데 하나로 거론된다.

결국 정 행장의 3연임 여부는 압도적인 실적 성과와 장기 재임·내부통제 부담을 신한금융이 어떻게 저울질하느냐에 달릴 전망이다

금융권 한 관계자는 "정상혁 행장이 실적으로는 연임 명분을 충분히 쌓았지만 최근 금융권의 세대교체 흐름과 당국의 지배구조 점검 강화 등을 감안하면 결과를 예단하기 어렵다"며 "신한금융 이사회가 경영 연속성과 세대교체 가운데 어디에 무게를 둘지가 관건"이라고 말했다.

romeok@newspim.com

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최태원, SK지분 9440억 매각…"개인자금 조달" [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 최태원 SK그룹 회장이 노소영 아트센터 나비 관장과의 재산분할 소송에 필요한 개인 자금을 마련하기 위해 약 9440억원 규모의 SK㈜ 지분을 매각한다. 매각 금액은 지난 7월 파기환송심 재판부가 최 회장에게 노 관장에게 지급하라고 판결한 재산분할금 9440억원과 같은 규모다. 다만 최 회장은 해당 판결에 재상고해 현재 대법원 판단을 기다리고 있다. 2일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 최 회장은 보유 중인 SK㈜ 보통주 165만3924주를 총 9439억9994만원에 처분하는 거래계획을 공시했다. 거래가 완료되면 최 회장의 보유 주식은 1297만5472주에서 1132만1548주로 줄고 지분율은 17.76%에서 15.49%로 낮아진다. SK㈜는 이번 지분 변동에 대해 "최대주주가 재산분할 소송 관련 개인 자금 수요에 대응하기 위한 것"이라고 밝혔다. 최태원 SK그룹 회장(왼쪽)과 노소영 아트센터 나비 관장 [사진=뉴스핌DB] 최 회장의 매각 규모인 9440억원은 서울고법이 지난 7월 재산분할 파기환송심에서 최 회장이 노 관장에게 지급하라고 판결한 금액과 일치한다. 최 회장은 이후 재상고하면서 9440억원 가운데 7000억원은 다투지 않고 나머지 2440억원에 대해서만 대법원의 판단을 받기로 한 상태다. 지분 매각은 두 갈래로 진행된다. 97만2493주는 주당 55만9387원, 총 5440억원에 전략적 투자자에게 시간외대량매매 방식으로 매각한다. 나머지 68만1431주는 주당 58만7000원, 총 4000억원 규모로 증권사 대상 주가수익스왑(PRS) 거래를 병행한다. 실제 거래는 오는 11월 2일 이뤄질 예정이다. PRS 계약 기간은 3년이다. 기준가격은 주당 58만7000원으로, 향후 거래 상대방이 해당 주식을 처분했을 때 실제 매각 금액과 기준가격의 차이를 서로 정산하는 구조다. 이에 따라 최 회장은 주식을 처분한 이후에도 일정 기간 SK㈜ 주가 변동에 따른 손익을 공유하게 된다. SK는 대규모 주식을 정규장에서 일시에 처분하지 않고 전략적 투자자와 증권사를 대상으로 거래해 시장 영향을 최소화했다고 설명했다. 또 거래 후에도 최 회장이 최대주주 지위를 유지한다고 강조했다. 특수관계인을 포함한 지분율은 거래 전 25.2%에서 22.9%로 낮아진다. 의결권 있는 주식 기준으로는 최 회장 지분율이 23.9%에서 20.8%, 특수관계인 포함 지분율은 33.5%에서 30.5%로 줄어든다. syu@newspim.com 2026-10-02 16:32
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남자양궁, 인도 꺾고 리커브 단체전 金과녁 명중 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 세계 최강 한국 남자 양궁이 여자 단체전의 아쉬움을 씻어내며 한국 양궁의 자존심을 굳건히 지켰다. 김우진(청주시청), 이우석(코오롱), 김제덕(예천군청)이 찰떡 호흡을 과시하며 아시안게임 2연패를 달성했다. 2024 파리 올림픽 단체전 정상에 함께 섰던 세 선수는 다시 한번 아시안게임 무대에서 금빛 과녁을 명중시키며 세계 최강의 저력을 유감없이 증명했다. [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김제덕(왼쪽부터), 김우진, 이우석이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체전 시상식에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com 김우진, 이우석, 김제덕으로 이뤄진 한국 남자 리커브 대표팀은 2일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 남자 단체전 결승에서 인도를 세트 스코어 5-1(56-56 57-50 56-54)로 제압하고 금메달을 목에 걸었다. [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=한국 남자 양궁 대표팀이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전에서 승리를 확정한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com 이번 금메달은 앞서 펼쳐졌던 여자 단체전의 충격을 딛고 일어선 결과라 더욱 값졌다. 한국 여자 양궁은 이번 대회 결승에서 인도에 발목을 잡히며 무려 28년 동안 이어져 온 8연패 행진이 중단되는 아픔을 겪었다. 김제덕 역시 앞서 강채영과 나선 혼성 단체전 준결승에서 중국에 패한 뒤 동메달에 머물며 아쉬움을 삼켰다. 그러나 남자 대표팀이 든든하게 중심을 잡으며 분위기를 반전시켰다. [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김제덕이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전에서 시위를 당기고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김우진이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전에서 시위를 당기고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이우석이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전에서 시위를 당기고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com 토너먼트 과정은 완벽했다. 16강에서 타지키스탄을 6-0으로 완파한 한국은 8강에서 몽골을 5-3으로 꺾었다. 준결승에서는 대만을 상대로 세트 스코어 6-0 완승을 거두며 결승에 올랐다. 결승전 상대는 이날 여자 단체전에서 한국을 꺾었던 인도였다. 1세트에서 한국은 27대 29로 리드를 내줬으나 뒷심을 발휘해 56-56 동점을 만들며 세트 포인트 1점씩을 나눠 가졌다. [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=한국 남자 양궁 대표팀 선수들이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전을 마치고 태극기를 들어보이고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com 균형은 2세트에서 곧바로 무너졌다. 한국은 첫 세 발을 모두 10점에 꽂아 넣으며 30점 만점을 기록했다. 인도가 흔들리는 사이 한국은 57점을 기록해 세트 스코어 3-1로 앞서갔다. 3세트에서도 빈틈은 없었다. 한국은 인도가 54점에 그친 사이 56점을 합작하며 승부에 마침표를 찍었다. 이번 우승으로 김우진은 통산 네 번째 아시안게임 금메달을 수확했고 이우석은 통산 세 번째, 김제덕은 두 대회 연속 금메달의 영예를 안았다. 단체전 정상 탈환에 성공한 한국 양궁 대표팀은 3일 열리는 개인전에서 추가 금메달 사냥에 나선다. psoq1337@newspim.com 2026-10-02 15:50

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