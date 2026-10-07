[2026 국정감사] 정은경 복지부 장관 "지역 의료 격차·필수의료 공백 무겁게 인식"

AI 핵심 요약beta
- 정은경 장관이 7일 국감에서 복지부 업무 방향을 밝혔다
- 내년 복지부 예산은 최대 규모 148조7697억원으로 편성했다
- 지역의료 격차 해소와 돌봄·연금 강화에 집중하겠다고 했다
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"국민 목숨 살리는 대한민국 구현"
"다층 노후 소득보장 강화안 마련"
"국립대병원, 지역거점병원 육성"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 정은경 보건복지부 장관은 7일 "돌봄과 의료, 연금 등 사회보장 전반에 걸쳐 다양한 정책 수요가 발생하고 지역 간 의료 격차와 필수의료 공백 역시 여전히 국민이 체감하는 현안이라는 점을 무겁게 인식하고 있다"며 "내년 국민 목숨을 살리는 대체불가 대한민국을 구현하고자 최대 규모인 148조7697억원을 편성했다"고 했다.
정 장관은 이날 국회에서 열린 보건복지위원회 국정감사에서 이 같은 내용을 밝혔다.
정 장관은 "이번 국정감사를 통해 다시 한 번 국민의 눈높이에서 올 한 해 복지부의 업무를 평가하고 발전할 기회를 얻게 된 것을 뜻깊게 생각한다"며 "인구 구조 변화가 지속되는 가운데 돌봄과 의료, 연금 등 사회보장 전반에 걸쳐 다양한 정책 수요가 발생하고 있다"고 했다.
그러면서 정 장관은 "지역 간 의료 격차와 필수의료 공백 역시 여전히 국민이 체감하는 현안이라는 점을 무겁게 인식하고 있다"며 "복지부는 국민의 기본적 삶을 보장하고 사회적 위험으로부터 보호하며 모든 국민의 삶의 질을 향상시키는 본연의 역할에 최선을 다하고 있다"고 말했다.
정 장관은 "내년 복지부 예산안 역시 국민 목숨을 살리는 대체불가 대한민국을 구현하고자 최대 규모인 148조7697억원을 편성했다"며 "사회 안전매트를 더욱 튼튼히 하고 지역사회 통합돌봄을 현장에서 안착시키겠다"고 강조했다.
이어 정 장관은 "촘촘한 소득 보장체계를 마련해 저소득층은 더욱 두텁게 지원하고 다층 노후 소득보장 강화 방안도 마련하겠다"며 "국민의 생명과 건강을 지킬 수 있도록 국립대병원을 지역거점병원으로 육성하고 지역·필수·공공의료를 확충해 나가겠다"고 했다. 그는 "아동과 청년 등 미래 세대의 회복과 성장을 지원하고 보건복지 인공지능 전환(AI Transformation·AX)과 바이오 혁신을 추진하겠다"고도 밝혔다.
sdk1991@newspim.com