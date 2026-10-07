서울시 중증장애인 예술가 작품, 남산케이블카 그림공모전서 전시

AI 핵심 요약beta
- 한국삭도공업이 9월 10일부터 30일까지 전시를 열었다.
- 남산케이블카 전시관에 8만2097명이 찾았다.
- 중증장애인 예술가 지원을 확대하기로 했다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 한국삭도공업은 지난 9월 10일부터 30일까지 진행된 '제1회 서울시 중증장애인 자립을 위한 남산케이블카 희망싹 환경사랑 그림공모전' 전시와 '아시아 중증장애인 희망싹 미술 특별전'에 총 82,097명의 시민과 관광객이 방문했다고 밝혔다.
이번 전시는 서울시의회 후원 아래 서울 거주 중증장애인 예술가의 작품을 선보이고 문화예술 활동을 통한 사회적 자립 기회를 모색하기 위해 마련됐다.
전시는 남산케이블카 특별전시관에서 진행됐으며, 방문객들이 이동 중에 작품을 접할 수 있도록 운영됐다.
이번 전시는 중증장애인 예술가의 창작 활동을 남산과 연결해 작품을 대중에게 소개하는 기회를 제공했다.
행사 기간 동안 82,097명의 방문객이 남산케이블카를 찾았으며, 전시 작품은 국내 시민과 외국인 관광객에게도 소개됐다.
한국삭도공업 관계자는 "8만 명이 넘는 방문객이 남산케이블카를 찾은 가운데 중증장애인 예술가들의 작품을 많은 시민과 관광객에게 소개할 수 있어 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 남산케이블카가 관광을 넘어 문화예술과 사회적 가치를 연결하는 공간이 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
희망싹협동조합과 한국삭도공업은 이번 전시를 계기로 중증장애인의 문화예술 활동과 자립을 지원하는 프로그램을 지속적으로 확대할 계획이다.
whitss@newspim.com