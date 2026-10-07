하나은행, 청년미래적금 2차 모집…최고 연 8%

AI 핵심 요약beta
- 하나은행이 7일 청년미래적금 2차 가입 신청을 받았다.
- 만 19~34세 청년은 최대 연 8.0% 혜택을 받을 수 있다.
- 청년도약계좌 전환 지원과 경품 이벤트도 함께 진행했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
갈아타기 지원 및 다양한 경품 이벤트
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 하나은행이 청년층의 목돈 마련을 돕기 위해 '하나 청년미래적금' 2차 가입 신청을 받는다.
하나은행(은행장 이호성)은 7일부터 16일까지 정책금융상품인 '하나 청년미래적금' 2차 가입 신청을 접수한다고 밝혔다.
만 19세 이상 34세 이하 청년 가운데 서민금융진흥원의 소득 기준을 충족한 고객이 가입할 수 있는 상품으로 매월 1000원부터 최대 50만원까지 자유롭게 납입할 수 있다. 3년 만기로 운영된다. 정부기여금과 이자소득 비과세 혜택이 제공되고 우대금리를 적용하면 최고 연 8.0%의 금리를 받을 수 있다.
신청은 하나은행 모바일 앱 '하나원큐'와 영업점에서 가능하다. 신청 초기 이틀은 출생연도 끝자리를 기준으로 2부제가 적용돼 7일에는 홀수, 8일에는 짝수 출생자가 신청할 수 있다. 12일부터 16일까지는 출생연도와 관계없이 신청할 수 있다.
신청자에 대한 심사는 10월 19일부터 11월 13일까지 진행된다. 심사를 통과한 고객은 11월 16일부터 27일까지 계좌를 개설할 수 있다.
기존 청년도약계좌 가입자가 청년미래적금으로 전환할 수 있도록 지원하는 것도 이번 2차 모집의 특징이다. 청년미래적금 계좌를 먼저 개설한 뒤 기존 청년도약계좌를 특별중도해지하면 정부기여금과 비과세 혜택을 유지할 수 있다.
다만 두 상품의 중복 가입은 허용되지 않아 전환 대상자는 정해진 기간 안에 관련 절차를 완료해야 한다.
하나은행은 상품 가입 고객을 위한 별도 이벤트도 진행한다. 가입 신청 후 최종 가입 대상자로 선정된 고객 가운데 추첨을 통해 100명에게 1만 하나머니를, 5000명에게 커피 쿠폰을 제공한다.
전체 가입자를 대상으로도 추첨을 진행해 갤럭시 탭 S10+, 올리브영 상품권, 배달의민족 상품권 등 다양한 경품을 증정할 예정이다.
청년도약계좌에서 청년미래적금으로 갈아타는 고객에게는 예·적금 금리 우대 쿠폰 2종을 추가로 제공하는 프로모션도 마련했다.
peterbreak22@newspim.com