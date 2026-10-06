하나은행, 야간상권 소상공인에 687억원 보증부대출

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네이버페이·서울신용보증재단과 협력…달빛야장 등 우대 지원

[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 하나은행이 네이버페이, 서울신용보증재단과 함께 서울 야간상권 소상공인을 지원한다.

하나은행은 지난 1일 중랑구 상봉먹자골목에서 세 기관과 업무협약을 체결했다고 6일 밝혔다. 하나은행 50억원, 네이버페이 5억원 등 총 55억원을 서울신용보증재단에 출연하고, 재단은 이를 바탕으로 687억 5000만원 규모의 신용보증을 공급한다. 하나은행은 보증서를 기반으로 보증부대출을 지원한다.

[사진= 하나은행]

지원 대상은 서울 소재 소상공인과 중소기업이다. 서울시가 선정한 6개 달빛야장 상권(중랑구 상봉먹자골목, 강남구 세로수길, 관악구 사당오락달빛야장, 광진구 건대맛의거리, 도봉구 창동역 상점가, 동작구 사당1동먹자골목)의 사업자, 업력 7년 이내 청년 창업 기업, 네이버페이 단말기 설치 사업자 등에는 기존 보증한도의 130%까지 우대 한도를 적용한다.

특별보증은 사업체당 최대 1억원, 보증기간 5년 이내로 지원된다. 서울시 이차보전과 연계해 금융비용 부담을 낮출 계획이다. 세부 지원 여부와 한도는 서울신용보증재단과 하나은행의 심사기준에 따라 결정된다.

하나은행과 네이버페이는 상봉먹자골목 상인회에 1000만원의 발전기금을 전달했다. 상권 환경 개선과 공동 마케팅 등 지역상권 활성화 사업에 활용될 예정이다.

romeok@newspim.com