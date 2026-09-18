우리은행, 부산 소상공인에 최대 3000만원 운전자금 지원

AI 핵심 요약beta
- 우리은행이 18일 부산시·부산신보와 협약보증을 맺었다
- 부산 소상공인에 업체당 최대 3000만원 운전자금을 지원한다
- 부산시 보전으로 초기 1년은 1%대 금리가 적용된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 우리은행이 부산광역시, 부산신용보증재단과 '민생안심 협약보증 업무협약'을 체결하고 부산 지역 소상공인에게 업체당 최대 3000만원의 운전자금을 지원한다고 18일 밝혔다.
이번 협약은 부산시가 추진하는 금융지원 프로젝트 '민생112(금리 1%대로 1.2조원 금융지원)'의 일환이다. 우리은행을 포함한 5개 금융기관이 참여해 신규보증과 전환보증을 합쳐 총 7000억원 규모의 보증서 대출을 공급한다.
우리은행은 부산 지역 소상공인에게 업체당 최대 3000만원의 운전자금을 공급한다. 부산시가 첫 1년간 4.0%p, 이후 2.0%p의 이자를 보전해 초기 1년 동안 1%대 금리가 적용된다. 대출 기간은 5년이며 상환 방식은 '매월 원금균등분할상환'과 '1년 거치 후 4년 원금균등분할상환' 중 선택할 수 있다.
신청 대상은 부산시 사업자 등록 후 3개월 이상 영업 중이며 신용평점 기준(NICE 710점 이상 또는 KCB 620점 이상)을 충족한 소상공인이다. 우리은행 영업점, 부산신용보증재단, '보증드림' 앱에서 신청할 수 있다. 신규보증은 지난 17일 접수를 시작했고, 전환보증은 9월 28일부터 신청을 받는다.
박준석 우리은행 소호사업부장은 "이번 협약보증이 지역 소상공인의 금융비용과 경영 부담을 완화하는 데 도움이 되길 바란다"며 "지자체 및 신용보증재단과의 협업을 지속해 나가겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com