시몬스, '2026 ESG 선도대학' 현장탐방 실시…상생·품질 경영 공유

AI 핵심 요약beta
- 시몬스가 18일 경기대 ESG 선도대학 현장탐방을 진행했다
- 60여 명이 이천 팩토리움과 테라스서 ESG 현장을 둘러봤다
- 시몬스는 ESG 경험을 공유하며 상생 모델 확산을 약속했다
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센터 탐방·이종성 부사장 특강 진행
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 시몬스가 경기대학교와 경기도사회적경제원이 운영하는 '2026 ESG(환경·사회·지배구조) 선도대학'의 ESG 현장탐방 프로그램을 경기도 이천 '시몬스 테라스' 및 '시몬스 팩토리움'에서 진행했다고 18일 밝혔다.
ESG 선도대학이 시몬스의 ESG 현장을 찾은 것은 올해 들어 두 번째로, 모범적 기업의 경영 프로세스와 실무 활동을 이수하는 전문인력 양성 과정의 일환으로 추진됐다.
이날 현장탐방에는 기업 임직원, 대학교수, 공무원 등으로 구성된 ESG 선도대학 수강생 등 60여 명이 참석했다. 참가자들은 시몬스의 ESG 경영철학이 실제 제품 제조 공정과 지역사회 상생 활동에 적용되는 현장을 종합적으로 둘러봤다.
수강생들은 국내 최대 규모의 매트리스 생산시설인 '시몬스 팩토리움' 내 수면연구 R&D센터와 품질 테스트 현장을 견학했다. 아울러 스프링 제작부터 최종 검수에 이르는 정교한 공정을 확인한 후, 복합문화공간인 '시몬스 테라스'로 이동해 브랜드 뮤지엄 '헤리티지 앨리'와 지역 상생 활동 현장을 살펴봤다.
현장에서는 이종성 시몬스 생산·물류전략부문 부사장의 특강도 함께 진행됐다. 수강생들은 ESG 경영의 실제 적용 사례와 지역 상생 방안, 생산·경영 시스템 전반에 대해 질의응답을 나누며 실무적 노하우를 공유했다.
시몬스 관계자는 "시몬스 팩토리움이 품질과 안전에 대한 집념을 바탕으로 한 시몬스의 제조 철학을 보여주는 현장이라면, 시몬스 테라스는 그 철학을 지역사회와의 상생으로 확장해 나가는 공간"이라며 "앞으로도 시몬스가 쌓아온 ESG 경험과 노하우를 다양한 방식으로 공유하고, 지속가능한 선순환 모델을 만들어 나갈 것"이라고 말했다.
stpoemseok@newspim.com