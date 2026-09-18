하만식 신임 해경청장 "국민의 생명과 안전 최우선"…공식 업무 시작

AI 핵심 요약beta
- 하만식 신임 해양경찰청장이 18일 취임했다.
- 하 청장은 NLL 인근 상황을 점검하고 직원들을 격려했다.
- 그는 국민 생명·안전 최우선 해경을 약속했다.
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =하만식 신임 해양경찰청장이 18일 취임식을 갖고 공식 업무를 시작했다.
하 청장은 취임식에 앞서 해경청 상황실을 찾아 서해 북방한계선(NLL) 인근 해역을 경비 중인 출동함정과 화상통화를 하며 현장 상황을 직접 보고받았다.
하 청장은 이 자리에서 "여러분이 지키고 있는 그 자리가 곧 해양경찰의 최전선이다"고 강조하고 "어떠한 상황에서도 국민의 생명과 안전을 지키는 것이 해양경찰의 존재 이유"라며 직원들을 격려했다.
하 청장은 이날 인천 송도 해경청에서 직원 400여명이 참석한 가운데 열린 취임식에서 "국민의 생명과 안전을 최우선으로 하는 해양경찰을 만들겠다"고 밝혔다.
그는 "모든 정책의 출발점은 현장이다"며 "현장의 목소리를 정책과 조직 운영에 적극 반영하고 봉사와 헌신으로 신뢰받는 해양치안을 구현하겠다"고 말했습니다.
하 청장은 청렴하고 소통하는 조직문화를 만들어 국민이 신뢰하고 직원과 가족, 다음 세대가 자랑스러워하는 해양경찰을 만들겠다고 강조했다.
전남 광양 출신인 하 청장은 지난 2000년 간부후보 공채 48기로 해양경찰에 임용된 후 여수해양경찰서장과 본청 운영지원과장, 감사담당관, 해양수산부 해경정책관 등 주요 보직을 거쳐 풍부한 현장 경험과 정책 수행 능력을 갖췄다는 평가를 받고 있다.
hjk01@newspim.com