李대통령 기자회견...與 "민생·통합 의지 확인" vs 野 "책임 전가한 나 홀로 찬가"

AI 핵심 요약beta
- 여야가 18일 이재명 대통령 회견을 두고 엇갈렸다.
- 민주당은 민생개혁·국민통합 의지를 확인했다고 했다.
- 국민의힘은 책임 회피한 나 홀로 찬가라 비판했다.
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국민의힘 "인사·경제·안보 총체적 문제"
[서울=뉴스핌] 배정원 신정인 기자 = 여야가 18일 이재명 대통령의 기자회견을 두고 엇갈린 반응을 내놨다.
더불어민주당은 "민생 개혁과 국민 통합에 대한 의지를 확인했다"며 국회 차원의 뒷받침을 약속한 반면, 국민의힘은 경제·외교·안보와 인사 문제 등을 거론하며 "나 홀로 찬가"라고 비판했다.
◆김민석 "내내 같은 마음...민주당도 더 경청하겠다"
김민석 민주당 대표는 이날 기자회견 직후 서울 여의도 국회 본관에서 기자들과 만나 "대통령 기자회견을 보는 동안 대통령과 내내 같은 생각, 같은 마음이었다"며 "당도 더 겸손하게 경청하면서 민생을 살펴가겠다"고 밝혔다.
박성준 민주당 수석대변인도 소통관에서 논평 브리핑을 통해 "국민 앞에 솔직·겸허한 자세로 국정 현안에 대한 대통령의 생각을 허심탄회하게 밝혔다"며 "무엇보다 민생 개혁과 국민 통합에 대한 이재명 대통령의 의지를 다시 한번 확인할 수 있었다"고 말했다.
특히 박 수석대변인은 "'지표는 개선되는데 국민이 체감하지 못하는 현실을 반드시 개선하겠다'는 말에 공감한다"며 "국회에서 민생 입법과 정책·예산을 통해 국민의 실제 삶이 더 나아질 수 있도록 뒷받침하겠다"고 강조했다.
이어 "국민 앞에 더 나아진 자세로 국민의 뜻과 삶을 살피겠다는 대통령의 뜻을 잘 살피겠다"며 "민주당도 산적한 민생 현안을 해결하고 통합 속에서 안정적인 개혁을 완수하는 데 최선을 다하겠다"고 했다.
◆국민의힘 "책임 인정 않은 채 성과 강조...나홀로 찬가"
반면 국민의힘은 이 대통령의 기자회견을 두고 각종 국정 현안에 대한 책임을 제대로 인정하지 않은 채 성과를 강조했다고 비판했다.
박충권 국민의힘 수석대변인은 논평에서 "나는 여전히 잘하고 있다, 정권의 실패는 남 탓으로 돌리는 나 홀로 찬가였다"고 주장했다.
박 수석대변인은 이 대통령이 "어떤 권력도 국민 위에 군림하지 않는 억강부약의 공정한 나라를 만들겠다"고 한 발언을 거론하며 "이 말이 맞다면 공소취소 완수 임무를 맡은 김승원 법무부 장관 임명부터 지금 당장 취소하라"고 촉구했다.
연임 문제와 관련해서도 "연임할 생각이 없다면 '연임하지 않겠다'고 약속하면 될 일인데 대통령은 그 요구를 '정치공세'로 규정하며 '나는 생각이 없다'는 말로 얼버무렸다"고 비판했다.
이 대통령이 "우리는 모두 친문, 친노, 친김대중이며 이재명의 동지들"이라고 한 발언에 대해서도 박 수석대변인은 "모두의 대통령이기를 포기하고 특정 진영의 수장임을 자백한 꼴"이라며 "입으로는 통합을 외치면서 실상은 진영 결속만 다지고 있는 것"이라고 비판했다.
그러면서 "연임도, 인사도, 반성도, 오늘 대통령이 국민 앞에 내놓은 것은 약속이 아니라 변명이었다"며 "국민의힘은 민생을 갉아먹는 이재명 정권의 폭주를 좌시하지 않을 것"이라고 강조했다.
jeongwon1026@newspim.com