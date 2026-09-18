신한카드, AI 기반 지역축제 분석 솔루션 공개

AI 핵심 요약beta
- 신한카드는 18일 그랜데이터 퍼블릭 데이 2026을 개최했다
- 공공 분야의 AI·빅데이터 활용 사례를 공유하는 행사다
- 지역축제 분석 솔루션을 공개하고 사업 확대를 예고했다
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공공 AI·빅데이터 활용 사례 공유
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 신한카드는 민간데이터댐 사업 '그랜데이터(GranData)' 참여사와 함께 공공 분야의 인공지능(AI)·빅데이터 활용 사례를 공유하는 '그랜데이터 퍼블릭 데이 2026'을 18일 개최한다고 밝혔다.
서울 중구 을지로 SKT타워에서 열리는 이번 행사는 SK텔레콤, KCB, 카카오모빌리티, SK브로드밴드 등 그랜데이터 참여사와 정부·지방자치단체·공공기관의 데이터 활용 실무자를 대상으로 진행된다.
신한카드는 이날 그랜데이터 참여사와 공동 개발한 'AI 기반 지역축제 분석 솔루션'을 공개한다. 지방자치단체가 추진하는 축제와 전시, 공연 등 문화·관광 사업의 효과를 AI로 분석해 정책 수립과 예산 집행에 활용할 수 있는 평가 지표와 보고서를 자동 생성하는 방식이다.
신한카드는 그랜데이터 참여사의 데이터를 통합·분석해 단순 데이터 판매를 넘어 공공 업무에 바로 활용할 수 있는 솔루션 형태로 구현했다고 설명했다. 향후 공공기관이 별도의 분석 인력이나 시스템 없이도 민간 데이터와 AI를 업무에 활용할 수 있도록 관련 사업을 확대할 계획이다.
신한카드 관계자는 "이번 솔루션은 신한카드가 데이터로 답을 주는 회사로 한 걸음 나아간 사례"라며 "그랜데이터 참여사와 함께 공공기관이 민간 데이터와 AI를 안전하고 쉽게 활용할 수 있는 솔루션을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com