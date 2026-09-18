대한항공, '통합 LCC 예지정비 워크숍' 개최…정비 협력 강화

AI 핵심 요약beta
- 대한항공이 18일 통합 LCC 예지정비 워크숍을 열었다.
- 진에어·에어부산·에어서울 등 30여명이 정비 협력했다.
- 예지정비 기술 공유로 통합 LCC 출범을 지원했다.
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[서울=뉴스핌] 김지헌 기자 = 대한항공이 통합 저비용항공사(LCC) 출범을 앞두고 그룹사와 예지정비 기술 및 운영 노하우를 공유하며 정비 협력 강화에 나섰다.
대한항공은 18일 서울 강서구 본사에서 '통합 LCC 예지정비 워크숍'을 개최했다고 밝혔다.
이날 행사에는 진에어·에어부산·에어서울 등 통합 LCC 3개 항공사를 비롯해 아시아나항공 등 그룹사 정비 담당자 30여명이 참석했다.
이번 워크숍은 대한항공이 축적한 예지정비 기술과 운영 경험을 그룹사에 공유하고 통합 LCC의 안정적인 출범을 지원하기 위해 마련됐다. 대한항공은 지난 4월 '2026 예지정비 글로벌 항공사 워크숍'을 개최한 바 있다.
행사에서는 ▲국내외 항공업계 예지정비 현황 및 기술 동향 ▲대한항공 예지정비 운영 현황 ▲항공기 운항 데이터 활용 방안 ▲자체 개발 예지정비 모델 적용 사례 등이 공유됐다.
참석자들은 자유 토론을 통해 예지정비 관련 현안과 실제 현장 적용 방안을 논의하고 통합 LCC 출범 이후 협력 방향도 모색했다.
예지정비는 항공기 운항 과정에서 축적되는 데이터를 분석해 부품이나 시스템의 결함 가능성을 사전에 예측하고, 고장이 발생하기 전에 필요한 정비를 수행하는 방식이다.
대한항공은 항공기 운항·정비 데이터를 활용해 예지정비 기술을 고도화하고 있다. 자체 개발한 예지정비 모델도 실제 정비 업무에 적용해 항공기 결함 전조 증상을 사전에 파악하는 등 데이터 기반 스마트 MRO(유지·보수·정비) 역량을 강화하고 있다.
대한항공 관계자는 "통합 LCC 출범을 앞두고 열린 이번 워크숍은 대한항공이 축적해 온 예지정비 기술과 노하우를 그룹사와 공유하는 자리였다"며 "앞으로도 그룹사 간 긴밀한 기술 교류와 협력을 바탕으로 정비 품질과 항공기 운영 안정성을 높여 나가겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com