스마일게이트 '스토브', 스페셜포스 리마스터 출시

AI 핵심 요약beta
- 스마일게이트 스토브가 18일 스페셜포스 리마스터를 정식 출시했다.
- 언리얼 엔진5로 재구성해 원작 무빙과 7개 맵을 살렸다.
- 스토브는 10월 1일까지 할인 쿠폰 등 출시 이벤트를 연다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 스마일게이트의 글로벌 게임 플랫폼 '스토브'가 언리얼 엔진5 기반 FPS '스페셜포스 리마스터'를 정식 출시했다.
'스페셜포스 리마스터'는 2004년 출시된 '스페셜포스'를 개발사 드래곤플라이가 언리얼 엔진5로 재구성한 작품이다.
원작의 총기별 연사 패턴과 저격수의 '순줌' 매커니즘, 무빙샷 타격감을 유지했으며, 데저트캠프·위성·너브가스 미사일 등 7개의 인기 맵을 최신 그래픽으로 업그레이드했다.
현대 특수부대 콘셉트에 맞춘 총기 개조 파츠와 전술무기 요소를 새롭게 추가했다. 기본 총기는 무료로 제공하며 총기 레벨업에 따른 커스터마이징 시스템을 도입했다. 무기 스킨 시스템, 배틀패스, 랭크전 등 신규 콘텐츠도 선보인다.
개발 총괄은 드래곤플라이 창립자이자 원작 개발자인 박철승 상무이사가 맡았다. 대각선 이동과 유령 스텝, 공중 방향 전환 등 원작의 고유한 무빙도 되살렸다.
스토브는 10월 1일까지 정식 출시 기념 이벤트를 진행한다. 선착순 100명에게 게임 결제 금액의 10% 할인 쿠폰을 제공하고 이벤트 기간 중 첫 결제로 1만원 이상 이용한 사용자에게는 5000원 할인 쿠폰을 지급한다.
신규 가입 사용자는 할인 쿠폰 2종을 받을 수 있으며 리뷰 작성 후 응모한 사용자 중 20명을 추첨해 1만원 할인 쿠폰을 증정한다.
origin@newspim.com