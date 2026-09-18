에스티팜, 올리고 원료 913억원 수주…단일 계약 역대 최대

AI 핵심 요약beta
- 에스티팜이 18일 美 바이오텍과 913억원 계약했다
- 올해부터 2027년 11월까지 올리고 원료를 공급한다
- 올해 825억·897억 이어 최대 수주를 다시 경신했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
올해 825억→897억→913억원으로 수주 규모 확대
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 에스티팜은 미국 소재 글로벌 바이오텍 기업과 913억원(6613만5000달러) 규모의 올리고 핵산 치료제 원료의약품 공급계약을 체결했다고 18일 밝혔다.
이번 계약은 에스티팜의 올리고 핵산 원료의약품 단일 공급계약 가운데 역대 최대 규모다. 계약 금액은 지난해 연간 매출 3317억원의 27.54%에 해당한다.
고객사는 계약상 비밀유지 조항에 따라 공개하지 않았다. 공급 기간은 올해부터 2027년 11월까지다.
에스티팜은 올해 들어 올리고 핵산 원료의약품 단일 수주 규모를 잇달아 경신하고 있다. 지난 1월 825억원 규모의 계약을 체결한 데 이어 3월에는 897억원 규모의 계약을 수주했다. 이번에는 913억원 규모의 계약을 추가로 확보했다.
에스티팜은 지난해 제2올리고동 증설을 통해 올리고 핵산 원료의약품 생산능력을 확대했다. 회사는 생산과 품질관리, 공정·분석 및 변경허가 등을 아우르는 서비스를 기반으로 글로벌 제약·바이오 기업의 수주 확대에 나서고 있다.
에스티팜 관계자는 "초기 개발 단계부터 공정·분석·변경허가까지 고객사 맞춤형 서비스를 제공하고 있다"며 "글로벌 시장에서 축적한 기술력과 경험을 바탕으로 글로벌 제약·바이오 기업과의 협력을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
sykim@newspim.com