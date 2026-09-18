GS-한전, 중소기업 현장안전·AI 전환 지원 '맞손'

AI 핵심 요약beta
- GS와 한전이 18일 중소기업 안전·AX 협약을 맺었다.
- 양사는 AIR 보급과 AX 역량 강화 프로그램을 추진한다.
- AIR와 미소로 중소기업 현장 AI 활용을 지원한다.
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[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= GS와 한국전력공사가 중소기업의 현장 안전 강화와 인공지능 전환(AX)을 지원하기 위해 손을 잡았다.
GS는 18일 서울 서초구 한전아트센터에서 한국전력공사와 '중소기업 현장안전 및 AI 전환 선도를 위한 상호협력 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.
협약식에는 김진아 GS 상무와 유정수 한국전력공사 중소벤처사업실장 등이 참석했다.
양사는 이번 협약을 통해 ▲협력 중소기업 발굴 및 'AIR(AI Risk Assessment)' 보급 촉진 ▲중소기업 AX 역량 강화 프로그램 공동 기획·운영 ▲협력사업 성과관리 체계 구축 등을 추진한다.
AIR는 GS 현장 직원들이 개발한 안전관리 AI 에이전트다. 작업 정보를 입력하면 AI가 위험요인과 안전대책을 분석해 위험성 평가서를 작성해준다. 현재 250개 이상의 현장에 적용돼 안전관리 업무에 활용되고 있다.
한전은 AIR 도입에 참여할 협력 중소기업을 발굴하고 시범운영 대상 선정과 사업 추진을 지원한다. GS는 한전의 AX 실행 파트너로서 AIR 보급과 AX 역량 강화 프로그램의 기획·운영을 담당한다.
중소기업의 AX 역량 강화에는 GS의 AX 플랫폼 '미소(MISO)'도 활용된다. 양사는 AIR 도입과 AI 활용 교육을 연계해 협력 중소기업이 실제 업무 현장에서 AI를 활용할 수 있도록 지원할 계획이다.
중소기업 현장 안전관리와 AI 전환을 결합한 신규 협력 모델도 지속 발굴하기로 했다.
김진아 GS 상무는 "한전이 협력 중소기업과 쌓아온 신뢰와 현장에 대한 이해에 GS가 축적해 온 현장 중심의 혁신 경험을 더한다면 실질적인 변화를 만들어낼 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.
GS는 혁신 조직 '52g(Open Innovation GS)'를 중심으로 그룹 내 AI·디지털 전환 문화를 확산하는 프로그램을 운영하고 있으며, 최근에는 관련 경험을 협력사와 중소기업으로 확대하고 있다.
heoneykim@newspim.com