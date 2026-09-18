LG생활건강, 여주에 여의도 1.7배 '녹색댐' 조성…물 순환 개선 동참

AI 핵심 요약beta
- LG생활건강은 18일 여주 숲 50ha서 물 순환 사업을 했다
- 올해 여주시 등과 물 품은 숲 첫 활동을 마쳤다
- 숲 495ha를 가꿔 빗물 저장과 홍수 완화를 기대했다
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어린나무 가꾸기·천연림 보육
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG생활건강은 경기 여주시 금사면 하호리 일대 숲 50헥타르(ha)에서 빗물 저장과 물 순환 기능을 높이기 위한 어린나무 가꾸기와 천연림 보육을 진행했다고 18일 밝혔다.
회사는 올해부터 여주시, 한국 코카콜라, WWF(세계자연기금), 한국생태환경연구소, 여주시산림조합 등과 함께 '물 품은 숲' 프로젝트에 참여해 상반기 첫 활동을 마쳤다. 올해 활동을 포함해 협력 기관들이 가꿔온 숲은 총 495ha 규모다.
LG생활건강은 지난 17일 여주시 일원에서 협력 기관들과 사업 성과를 공유했다. 여주에는 자회사 코카-콜라음료의 국내 최대 규모 공장이 있다.
2022년 시작해 올해 5년차를 맞은 이 사업은 숲을 관리해 토양이 물을 머금는 기능을 높이는 활동이다. 풀베기와 어린나무 가꾸기, 천연림 보육으로 생육 환경을 개선하고 불필요한 잡초와 유해 수종, 덤불 등을 제거한다.
이를 통해 토양이 빗물을 더 많이 흡수·저장하고 천천히 흘려보내도록 돕는다. 댐처럼 물을 저장했다가 서서히 내보내는 숲의 기능을 높인다는 의미에서 '녹색댐'으로도 불린다.
회사 측은 숲 관리가 농업용수 등 수자원 확보에 도움을 주고, 집중호우 때 빗물이 한꺼번에 흘러내리는 것을 줄여 홍수와 토사 유실, 산사태를 완화하는 효과를 기대할 수 있다고 설명했다.
사업 지원과 관리는 LG생활건강과 한국 코카-콜라가, 기획과 성과 검증 지원은 WWF가 맡는다. 한국생태환경연구소와 여주시산림조합은 현장 실행과 숲 관리를 담당하고 여주시는 지역 협력 기반을 마련한다. K-water 한강유역본부도 수자원 분야 전문성을 바탕으로 협력한다.
kji01@newspim.com