다카이치, 22일 뉴욕서 트럼프와 회담 조율...미중회담 앞두고 대중정책 조율

AI 핵심 요약beta
- 일본과 미국이 다카이치 총리와 트럼프 대통령의 22일 회담을 조율했다.
- 미중 정상회담 전 중국 대응 공조를 강화하려는 목적이다.
- 대만·희토류·미일동맹 강화 방안도 논의할 전망이다.
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[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본과 미국 정부가 다카이치 사나에 일본 총리와 도널드 트럼프 미국 대통령의 정상회담을 오는 22일 미국 뉴욕에서 개최하는 방안을 조율하고 있다고 18일 니혼게이자이신문이 보도했다.
24일 예정된 미중 정상회담에 앞서 중국에 대한 양국의 정책 공조를 강화하려는 목적이다.
다카이치 총리는 유엔총회 참석을 위해 21일부터 미국을 방문할 예정이다. 일본 정부는 방미 기간 뉴욕에 머무는 트럼프 대통령과의 회담을 추진해왔으며, 양국 정상은 현지시간 22일 회담하는 방향으로 최종 조율에 들어갔다.
트럼프 대통령은 24일 워싱턴에서 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 가질 예정이다. 일본 정부 내에서는 11월 중간선거를 앞둔 트럼프 대통령이 중국과의 경제적 이익을 우선시하면서 대만 문제 등을 둘러싸고 중국에 유화적인 태도를 보일 가능성을 경계하는 분위기가 있다.
최근 일본과 다른 아시아 동맹국들 사이에서도 트럼프 대통령이 대중 협상 과정에서 대만 문제에 대한 입장을 완화할 수 있다는 우려가 제기되고 있다.
다카이치 총리는 트럼프 대통령에게 대만해협을 포함한 동아시아 안보 정세에 대한 일본의 입장을 전달할 것으로 보인다. 중국의 희토류 등 핵심 물자의 수출 규제 문제도 주요 의제로 거론될 전망이다.
일본과 중국의 관계는 다카이치 총리가 2025년 11월 국회에서 대만 유사시와 관련한 발언을 내놓은 이후 악화된 상태다. 일본 정부는 이번 정상회담을 통해 트럼프 대통령에게 중국을 둘러싼 일본의 입장을 다시 설명하고 미국 측의 이해와 협력을 구할 것으로 예상된다.
이번 회담에서는 중국 문제뿐 아니라 미일 동맹 강화 방안에 대해서도 의견을 교환할 것으로 보인다. 양국 정상은 역내 안보 환경 변화에 대한 인식을 공유하고 동맹 차원의 협력 방향을 조율할 전망이다.
미국 정부가 국제형사재판소(ICC) 아카네 토모코 소장에게 부과한 제재 문제도 회담에서 언급될 가능성이 있다고 니혼게이자이는 전했다.
goldendog@newspim.com