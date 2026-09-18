대전·세종·충남, 주말 대체로 맑음…낮 28도·일교차 10도 안팎

AI 핵심 요약beta
- 대전지방기상청이 18일 주말 충남권 날씨를 예보했다.
- 19~20일 대전·세종·충남은 대체로 맑겠다.
- 아침 15도 안팎·낮 28도, 일교차가 크겠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 이번 주말 대전·세종·충남은 대체로 맑은 날씨가 이어지겠다. 낮 기온은 28도 안팎까지 오르겠지만 아침에는 10도 중반까지 떨어지면서 낮과 밤의 기온 차가 크게 벌어질 전망이다.
18일 대전지방기상청에 따르면 토요일인 19일 충남권은 대체로 맑겠다.
19일 아침 최저기온은 15~19도, 낮 최고기온은 26~28도로 예상된다. 대전은 17~27도, 세종은 17~28도, 홍성은 17~28도의 분포를 보이겠다.
일요일인 20일에도 대체로 맑은 날씨가 이어지겠다. 아침 최저기온은 14~18도, 낮 최고기온은 26~28도로 전망된다. 대전과 세종, 홍성 모두 아침 16도에서 낮 27도까지 오르겠다.
당분간 충남권은 평년과 비슷한 기온을 보이겠지만 낮과 밤의 기온 차가 10도 안팎으로 크게 벌어질 것으로 예상돼 건강관리에 유의해야 한다.
한편 18일에는 충남권을 중심으로 순간풍속 시속 55㎞(초속 15m) 안팎의 강한 바람이 부는 곳이 있겠다. 대전과 충남 남부에는 오후까지 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳도 있을 전망이다.
기상청은 강풍에 따른 간판과 비닐하우스 등 시설물 피해와 낙하물 사고에 주의하고 큰 일교차에 대비해 건강관리에 신경 써달라고 당부했다.
nn0416@newspim.com